Seit Jahren brodelt die Gerüchteküche rund um ein faltbares iPhone. Jetzt wird's konkret: Neue Infos zur Display-Größe und zum möglichen Release-Zeitraum machen Hoffnung – auch, weil sie von mehreren Leaker-Quellen gestützt werden.

TrendForce, ein taiwanisches Analysehaus, spricht in einem aktuellen Bericht von zwei konkreten Display-Größen: Das Innen-Display des Foldable-iPhones soll satte 7,8 Zoll messen – fast so groß wie ein Mini-Tablet. Das Außendisplay soll dagegen kompakte 5,5 Zoll bieten. Besonders spannend: Bereits im März hatte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo exakt diese Größen genannt. Die übereinstimmenden Angaben deuten darauf hin, dass Apple sich tatsächlich auf diese Spezifikationen festgelegt haben könnte – sofern TrendForce nicht einfach bei Kuo abgeschrieben hat.

Knickfrei und mit Touch ID?

Was wäre ein faltbares Display ohne Sorgen um den unschönen Knick in der Mitte? Genau den soll es beim Apple Foldable gar nicht geben – sagt zumindest Kuo. Möglich machen soll das eine spezielle Metallplatte, die per Laser bearbeitet wird. Sie soll die beim Auf- und Zuklappen entstehenden Spannungen besser verteilen.

Samsung, das aktuell mit dem Galaxy Z Fold 7 führend im Foldable-Markt ist, setzt bei seinem Top-Modell auf ein 8-Zoll-Innendisplay und ein 6,5-Zoll-Außendisplay. Apple würde mit etwas kleineren Displays also nicht unbedingt die Spitzenwerte liefern – aber womöglich in Sachen Eleganz und Technik neue Maßstäbe setzen.

Noch Geduld gefragt

Wer jetzt schon mit dem Gedanken spielt, das Apple-Foldable vorab zu bestellen, muss sich noch ein Weilchen gedulden. TrendForce zufolge soll das faltbare iPhone frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen – das spricht für eine Präsentation im klassischen Apple-Zeitrahmen im September.

Auch zur Ausstattung gibt es erste Hinweise: Laut Kuo wird das Gerät auf Face ID verzichten und stattdessen auf einen Touch ID-Sensor im Power-Button setzen. Ergänzt werde das Ganze durch zwei Kameras auf der Rückseite und eine Selfie-Knipse vorne.

So viel ist klar: Wenn Apple den Foldable-Markt betritt, dann mit einem Gerät, das sich abhebt. Ob sich das Warten lohnt? Das wissen wir wohl erst nächstes Jahr. Aber die Vorfreude wächst – ganz ohne Knick.

