Ein Leaker hat neue Infos zum Snapdragon 8 Elite Gen 2 geteilt. Der neue Chipsatz für Android-Flaggschiffe legt offenbar deutlich zu und überflügelt damit sogar die Top-Prozessoren aktueller iPhones.

Bei den von Jukanlosreve geteilten Performance-Werten handelt es sich anscheinend um Scores aus dem beliebten Benchmark-Test Geekbench. Die Werte liegen deutlich über denen von Apples A18-Pro-Prozessor. Sowohl im Single-Core- als auch im Multi-Core-Test legt der neue High-End-Chip deutlich gegenüber seinem Vorgänger zu:

SM8850 (Snapdragon 8 Elite 2)



ST: 25% increase compared to predecessor – 4000

MT: 20% increase compared to predecessor – 13,000



Adreno 840 at 1.35GHz



Source:Undead — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) March 28, 2025

Single-Core-Score: 4000

Multicore-Score: 13000

1,35 GHz Adreno 840 GPU (zuvor 1,1 GHz Adreno 830 GPU)

Snapdragon 8 Elite Gen 2 überholt A18 Pro

Es handele sich um einen Anstieg von 25 Prozent (Single-Core) bzw. 20 Prozent (Multi-Core). In der aktuellen Prozessorgeneration liegt der Snapdragon 8 Elite zwar im Multi-Thread-Score bereits vor dem Apple A18 Pro (ca. 9723 vs. 9089 Punkte), im Single-Core-Score ist der Apple-Chip aber traditionell stärker (ca. 3155 vs. 3582.) Die zweite Generation des Elite-Chips überholt den A18 Pro in diesem Bereich nun ebenfalls.

Obendrein soll der neue Snapdragon-Prozessor im Vergleich zum Vorgänger eine stärkere GPU (Adreno 840) mit höheren Taktraten (1,35 GHz statt 1,1 GHz) erhalten. Im GPU-lastigen Performance-Test "AnTuTu 10" könnte sich der Qualcomm-Prozessor so noch weiter von Apples Chip absetzen.

Viele Flaggschiff-Smartphones im Android-Bereich werden in diesem und nächsten Jahr von der Power des neuen Snapdragon-Chips profitieren.

Vergleich zum A19 Pro steht aus

Die Zahlen zeigen: Qualcomm macht in den letzten Generationen große Sprünge. Bereits der Wechsel vom Snapdragon 8 Gen 3 auf den Snapdragon 8 Elite brachte deutliche Performance-Gewinne mit sich. Apple stand mit seinen A-Prozessoren jahrelang unangefochten an der Spitze der Smartphone-Welt. Vor allem Qualcomm hat mittlerweile aber klar aufgeholt – sowohl bei der reinen Leistung als auch der Effizienz.

Ob der Snapdragon 8 Elite Gen 2 den Vorsprung durchsetzen kann, wird erst der schon im September erwartete A19- bzw. A19-Pro-Chipsatz zeigen. Dieser soll unter anderem im iPhone 17 Pro zum Einsatz kommen. Der Sprung von der vorherigen Generation zum A18 war nicht ganz so groß wie bei den Qualcomms-Chips.

