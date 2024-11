iPhone-Prototyp aufgetaucht: Apple wollte alle Tasten abschaffen

Nanu, hatte Apple mit dem iPhone 14 Pro ursprünglich andere Pläne? Ein alter iPhone-Prototyp ist im Netz aufgetaucht, der zeigt, dass Apple tatsächlich mal daran gearbeitet hat, alle Tasten abzuschaffen.

Auf dem YouTube-Kanal "Apple Demo" ist ein extrem seltener Prototyp des iPhone 14 Pro aufgetaucht. Er trägt den Codenamen "Vesica Piscis" und zeigt uns einen spannenden Entwicklungsschritt zwischen dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 14 Pro. Apple hat hier nämlich ein Feature verbaut, das schlussendlich erst mit der 16. Generation auf den Markt gekommen ist. Seht es euch hier im Video an:

iPhone-Prototyp mit kapazitiven Tasten

Der iPhone-Prototyp sieht dem iPhone 14 Pro, das wir kennen, sehr ähnlich. Allerdings fällt eine Sache direkt auf: Es gibt keine klassischen Knöpfe. Die Lautstärketasten und die Seitentaste sind kapazitiv.

Es handelt sich also um Sensorflächen, die ohne Druck auskommen und möglicherweise weitere Funktionen per Gestensteuerung ermöglichen. Ihr kennt das Feature: Es steckt im iPhone 16 in Form der Kamerasteuerung.

Übrigens: Lasst euch von dem merkwürdigen Logo auf der Rückseite des Prototypen nicht täuschen. Apple nutzt die zwei Dreiviertelmonde wohl immer als Platzhalter für den berühmten angebissenen Apfel.

Apple änderte seine Taktik

Vor wenigen Jahren ging die Tech-Community fest davon aus, dass Apple nach und nach alle Tasten und Anschlüsse vom iPhone entfernen wird. Immerhin deutete alles darauf hin, da von Generation zu Generation immer mehr gestrichen wurde, doch dann änderte Apple unerwartet die Taktik. Seitdem bekam jedes iPhone eine neue Taste – das iPhone 15 den Action Button und dann das iPhone 16 die Kamerasteuerung.

Das macht den iPhone-Prototyp noch interessanter. Warum kam das iPhone 14 Pro ohne das Feature auf den Markt? Wir werden es nie erfahren, denn Apple lässt sich bekanntlich nicht in die Karten schauen.

Wir können nur mutmaßen, dass die Sensor-Tasten damals noch nicht ausgereift waren. Inzwischen sind sie es aber, denn immerhin verwendet das iPhone 16 eine. Und es gibt Gerüchte, dass Apple beim iPhone 17 die Lautstärketasten durch einen kapazitiven Sensor-Knopf ersetzt. Vielleicht wird aus diesem Prototyp also Jahre später doch noch ein fertiges iPhone.