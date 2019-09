Warum Apple kein iPhone SE 2 herausbringen wird

Dass Apple auf seiner Keynote ein iPhone SE 2 vorstellen würde, war nicht wirklich zu erwarten. Zuletzt hieß es, das Gerät könnte Anfang 2020 erscheinen. Ob es wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Denn es sprechen einige Dinge gegen ein solches Smartphone.

Ein iPhone SE 2 wäre sicherlich für viele Nutzer interessant. Denn ein wirklich kompaktes Modell fehlt aktuell in Apples Lineup. Das kompakteste Smartphone des Herstellers ist derzeit das iPhone 8. Das seit 2017 erhältliche Gerät ist mit seinem 4,7-Zoll-Display aber nicht ansatzweise so handlich wie das iPhone SE mit 4-Zoll-Screen. Dennoch könnte das iPhone 8 der Grund dafür sein, dass Apple auf ein iPhone SE 2 verzichtet. Einen Hinweis darauf könnte die zurückliegende Keynote geliefert haben.

iPhone SE 2: Konkurrenz zum iPhone 8?

Im Fokus der Präsentation standen zwar die neuen Modelle iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max). Für preisbewusste Nutzer dürfte hingegen die angekündigte Preissenkung für das iPhone 8 interessanter gewesen sein. Es kostet in der Basiskonfiguration ab sofort nur noch 529 Euro. Damit ist es das derzeit mit Abstand günstigste Apple-Smartphone. Das Problem: Ein iPhone SE 2 würde eine ähnliche Zielgruppe ansprechen.

Mit einem iPhone SE2 würde Apple sich selbst Konkurrenz machen. Denn den letzten Berichten zufolge soll das Handy in etwa so groß ausfallen wie das iPhone 8. Das alles bedeutet, dass sich das iPhone SE 2 nicht nur gut genug verkaufen müsste, um nach Berücksichtigung der Entwicklungskosten ausreichend Gewinn einzufahren. Die Erlöse müssten gleichzeitig so hoch sein, dass sie entgangene iPhone-8-Verkäufe wettmachen.

iPhone SE 2 als iPhone 11 Mini?

Es spricht ebenfalls gegen ein iPhone SE, dass die meisten Nutzer mittlerweile große Bildschirme gewohnt sind. Das mutmaßlich 4,7 Zoll kleine Display könnte also auch viele Nutzer davon abhalten, von einem Android-Smartphone auf das SE-Modell umzusteigen. Und der Wechsel von Android auf iOS sei das, was Apple mit seinen günstigen Smartphones hauptsächlich bezweckt. Offenbar in der Hoffnung, dass die Käufer später einmal zu einem teureren Gerät greifen.

Ein kompaktes Apple-Smartphone im Look des iPhone 11 (Pro) könnte hingegen Sinn ergeben. Ein solches Design würde den Preis aber wohl in die Höhe treiben. Immerhin: Zwischen iPhone 8 und iPhone 11 wäre noch ein Nische in Apples Portfolio frei. Wird das iPhone SE 2 also ein iPhone 11 Mini? Bislang gibt es keine Hinweise darauf. Das wird die Gerüchteküche jedoch kaum davon abhalten, weiter über ein neues kompaktes Apple-Smartphone zu spekulieren.