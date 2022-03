iPhone SE 3 +1: Dieses neue Handy ist beim Apple Event wohl auch mit dabei

Dass Apple am 8. März das iPhone SE 3 vorstellt, gilt als so gut wie sicher. Womöglich ist es aber nicht das einzige Handy des Herstellers, dass sich beim bevorstehenden Apple Event die Ehre gibt. Auch das iPhone 13 könnte mit von der Partie sein – in einer neuen Farbvariante.

Dies geht aus einem Exklusiv-Bericht von AppleTrack hervor. Demnach werde Apple neben dem iPhone SE 3 auch ein grünes iPhone 13 vorstellen. Damit würden insgesamt sechs Farben zur Auswahl stehen. Bislang ist das Apple-Handy in den Ausführungen "Rosé", "Blau", "Mitternacht", "Polarstern" und ProductRED erhältlich. Da es sich diese mit dem iPhone 13 mini teilt, würde es Sinn ergeben, wenn ihr auch das kleine Schwestermodell künftig in Grün kaufen könntet. Der Bericht geht jedoch nicht auf diese Möglichkeit ein.

iPhone 13 in Grün: So soll es aussehen

Der ein oder andere mag sich erinnern: Ein iPhone in Grün? Das gab es schon mal. Unter anderem beim iPhone 11 Pro, das damals in einem schicken "Nachtgrün" auf den Markt gekommen ist. Oder beim iPhone 12, das ihr nach wie vor in einem hellen (Mint-)Grün kaufen könnt. Das Grün für das iPhone 13 soll farblich zwischen den beiden anderen genannten Ausführungen liegen. Wie ihr euch das vorzustellen habt, veranschaulicht Apple Track in folgendem Tweet:

Exclusive: New green iPhone 13 and purple iPad Air launching at March 8 event https://t.co/K7MjrAMQDe pic.twitter.com/6HUnDs7G6g — AppleTrack (@appltrack) March 7, 2022

Beachtet, dass es sich hierbei nicht um geleaktes Bildmaterial handelt, sondern um eine Illustration, die auf den erhaltenen Informationen basiert. Diese will "Content Creator" Luke Miani übrigens in Gesprächen mit Insidern erhalten haben.

Wie euch sicherlich aufgefallen ist, zeigt der Tweet auch ein Tablet – und das aus gutem Grund: Das auf dem Apple Event ebenfalls erwartete iPad Air (2022) soll zwar das Design seines Vorgängers übernehmen, aber wie das iPhone 13 (hier mit Vertrag) eine neue Farbvariante erhalten.

Offenbar werdet ihr es in einer violetten Ausführung erwerben können, wie es sie aktuell auch für das iPad mini gibt. Technische Veränderungen am iPhone 13 erwartet Miani übrigens nicht. Apple werde sich wie 2021 beim Vorgänger darauf beschränken, die Farbauswahl zu erweitern.