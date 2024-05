iPhone SE 4: Google und Samsung müssen sich warm anziehen

Das Wichtigste in Kürze:

Das iPhone SE 4 soll unter 500 US-Dollar kosten

Damit wäre es ähnlich günstig wie Pixel 8a und Galaxy A55

Das iPhone SE4 soll aber eine bessere Ausstattung bieten

Mit dem iPhone SE bietet Apple eine attraktive Alternative zu den besten Android-Handys in der Mittelklasse an. Trotz umfangreicher Verbesserungen soll auch das neue Modell in derselben Preisklasse verbleiben. Das dürfte vor allem Google und Samsung ärgern.

Zwar denkt Apple offenbar über eine Preiserhöhung gegenüber dem aktuellen Modell nach. Doch diese werde höchstwahrscheinlich maximal 10 Prozent betragen, wie es in einem mittlerweile nicht mehr aufrufbaren Tweet von Leaker Revegnus heißt. Ihm zufolge werde der Preis nicht über 499 US-Dollar liegen.

Damit würde das iPhone SE 4 genauso viel kosten wie das Google Pixel 8a zum US-Release (Preis hierzulande: 549 Euro). Der Abstand zu Samsungs aktuellem Mittelklasse-Hit wäre etwas größer. Das in den USA nicht veröffentlichte Galaxy A55 kostete zum Marktstart hierzulande 479 Euro. Angesichts der kolportierten Neuerungen beim iPhone SE, könnten es die Nachfolger von Galaxy A55 und Pixel 8a schwer haben.

iPhone SE 4: Das soll uns erwarten

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass der Release des iPhone SE 4 im Frühjahr 2025 erfolgen könnte. Das mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Vorgängermodell feierte im März 2022 seinen Einstand. Während dieses Geräten wie dem Pixel 8a oder dem Galaxy A55 in diversen Bereichen unterlegen ist, werden die Karten mit dem iPhone SE 4 neu gemischt.

Unter anderem steht wohl ein Redesign an, das dem nächsten iPhone SE einen Look bescheren soll, der stark an das iPhone 14 erinnert. Dazu gehört angeblich ein endlich größeres und von schmaleren Rändern umgebenes OLED-Display. Der Bildschirm würde sich also in vielfacher Hinsicht verbessern und die Mittelklasse-Konkurrenz vermutlich in den Schatten stellen.

Nahezu sicher ist außerdem ein neuer Flaggschiff-Antrieb. Als heißer Kandidat gilt Apples A16 Bionic, der etwa im iPhone 14 Pro – und in modifizierter Form auch im iPhone 15 – zum Einsatz kommt. Das wäre vermutlich ein weiterer großer Vorteil gegenüber der Android-Konkurrenz. Vor allem der Galaxy-A55-Nachfolger dürfte mit der gebotenen Leistung nicht mithalten können.

Vor allem für Google relevant ist die Frage, was für eine Kamera das iPhone SE 4 bekommen wird. Sollte Apple hier bedeutend nachbessern, könnte auch der Pixel-8a-Nachfolger in Bedrängnis geraten. Denn wer eine gute Kamera für wenig Geld sucht, ist bislang bei Google am besten aufgehoben.