iPhone Xs Max schlägt Huawei Mate 20 Pro im Geschwindigkeitstest

Das iPhone Xs Max läuft in der Praxis schneller als das Huawei Mate 20 Pro, wie aus einem Test auf YouTube hervorgeht. Das Apple-Smartphone bleibe in dieser Disziplin weiterhin ungeschlagen.

Das iPhone Xs Max wies in den Geschwindigkeitstests des YouTube-Channels PhoneBuff bisher jedes Android-Smartphone in seine Schranken und lies nun auch das Huawei Mate 20 Pro hinter sich. In seinen Tests untersucht PhoneBuff, wie lange die Geräte benötigen, um hintereinander zahlreiche Apps zu laden und einfache Funktionen auszuführen. Um für identische Bedingungen zu sorgen, bedienen Roboterarme die beiden Smartphones simultan.

iPhone mit mehr Ausdauer

Im Test zeigt sich das Mate 20 Pro als Frühstarter und hat zunächst die Nase vorn, im Laufe des Versuchs geht dem Smartphone jedoch scheinbar die Puste aus. Als die Geräte ein Selfie knipsen und bearbeiten, übernimmt das iPhone Xs Max die Führung und gibt diese nicht wieder her. Das komplette Video seht ihr über dieser News.

In der ersten Runde arbeitet das iPhone den Aufgabenkatalog fünf Sekunden schneller ab. Im zweiten Durchlauf wächst der Vorsprung auf 18 Sekunden an, da das Huawei-Flaggschiff beim Öffnen von Microsoft Excel stockt. Und das, obwohl es über 8 GB Arbeitsspeicher verfügt, während das iPhone Xs Max nur auf 4 GB RAM zugreift. Dank guter Abstimmung zwischen Hard- und Software gleicht Apple den vermeintlichen technischen Nachteil anscheinend locker wieder aus.

Für Huawei dürften die Testergebnisse mit reichlich Enttäuschung verbunden sein. Auf einem Event in Dubai im September 2018 gab sich das Unternehmen laut TechRadar noch zuversichtlich, dass der hauseigene Chipsatz Kirin 970 besser als Apples A12 sei. Dennoch: Das Smartphone verfügt durchaus über sehr flotte Hardware, wie auch Jan in seinem Test zum Huawei Mate 20 Pro feststellen durfte.