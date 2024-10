Here is you first look at Xiaomi 15 Ultra 👀



Expected specs:-

-6.78 120hz 2k LTPO Quad curved AMOLED display

- Snapdragon 8 elite SoC

- 50MP Main + 50MP UW + 50MP 2x Tele + 200MP 4.3x Periscope

- 32MP front

- Anti Glare lens coating

- 6000mAh + 90W + 80W wireless

-… pic.twitter.com/sBfloyJRc7