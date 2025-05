Gerade erst ist das Galaxy S25 Edge erschienen – und schon gibt es Hinweise auf einen möglichen Nachfolger. Laut einem Bericht aus Südkorea denkt Samsung sogar darüber nach, beim kommenden Galaxy-Lineup das S26+ zu streichen und durch ein Galaxy S26 Edge zu ersetzen. Klingt nach einer mutigen Entscheidung, denn das aktuelle Edge-Modell stößt bisher auf eher verhaltene Reaktionen.

Den Informationen zufolge entwickelt Samsung bereits einen Nachfolger für das Galaxy S25 Edge – allerdings mit Vorbehalt. Ob das neue Gerät tatsächlich das Galaxy S26+ ablöst, hängt demnach maßgeblich davon ab, wie gut sich die erste Edge-Version schlägt. Und das könnte ein Problem werden. Denn bislang fragen sich viele: Wozu braucht es das Edge überhaupt?

Dünner, teurer – aber mit Schwächen

Im Vergleich zum Galaxy S25+ ist das Edge-Modell zwar etwas schlanker, kostet aber rund 100 Euro mehr. Dafür bekommt ihr zwar die bessere Hauptkamera mit 200 MP, doch beim Akku sieht es ganz anders aus: Der ist beim Edge deutlich kleiner. Und das fällt auf, denn gerade hier hat Samsung ohnehin noch Aufholbedarf zur Konkurrenz.

Das Edge-Modell setzt trotz der schlanken Bauweise weiterhin auf einen leistungsstarken Snapdragon-Chip. Kompromisse gibt es also nur beim Akku – und genau das stößt vielen sauer auf. Die Frage ist daher berechtigt: Ist ein dünneres Gehäuse es wert, wenn dafür die Akkulaufzeit leidet?

Galaxy S26 Edge: Chance oder Wagnis?

Samsung will offenbar mit einem neuen Formfaktor frischen Wind in die Galaxy-S-Serie bringen. Aber ob das gelingt, steht in den Sternen. Neue Akkutechnologien könnten künftig helfen, die Nachteile kompakter Bauweisen auszugleichen – doch ein echter Durchbruch ist in den nächsten zwölf Monaten eher unwahrscheinlich.

Entscheidend wird deshalb, wie sich das Galaxy S25 Edge am Markt schlägt. Wenn sich die Kritik an der kleinen Batterie weiter durchsetzt und die Nachfrage entsprechend ausbleibt, dürfte es schwer werden, das Plus-Modell sang- und klanglos durch ein zweites Edge-Gerät zu ersetzen.

Die Fans der Galaxy-Reihe sind jedenfalls nicht leicht zu überzeugen – schon gar nicht, wenn ein bewährtes Modell geopfert werden soll.

