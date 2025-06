Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge ein echtes Leichtgewicht unter den Flaggschiffen vorgestellt – im wahrsten Sinne des Wortes. Während sich viele Nutzer mehr Funktionen wünschen, setzt der Hersteller lieber auf ein besonders schlankes Design. Und genau das sorgt derzeit für Diskussionen. In einem Interview hat ein hochrangiger Samsung-Manager nun Stellung bezogen – und räumt mit einigen Vorurteilen auf.

Blake Gaiser, verantwortlich für das Smartphone-Produktmanagement bei Samsung Electronics America, betont: Die Diskussion um technische Daten lenke vom eigentlichen Erlebnis ab. Statt sich auf Spezifikationen zu stürzen, sollten die "Neinsager" das Gerät einfach mal selbst in die Hand nehmen. Denn genau darauf kommt es ihm zufolge an: Wie sich ein Smartphone anfühlt, wie es in der Hand liegt – und nicht, ob es jeden noch so exotischen Kameramodus unterstützt.

Hier das vollständige Interview:

Ein Handy für alle, die es schlanker mögen

Die Entscheidung, auf bestimmte Features wie ein Teleobjektiv zu verzichten, sei bewusst gefallen, erklärt Gaiser weiter. Viele Nutzer wüssten gar nicht, was sie von Zoom-Linsen überhaupt hätten. Für sie sei eine gute Standardkamera oft völlig ausreichend – und genau die liefere das Galaxy S25 Edge.

Auch die kompaktere Batterie sei kein Nachteil, sondern ein Kompromiss im Sinne des Designs. Ziel sei es, die Laufzeit über den Tag zu sichern – und das gelinge laut Gaiser problemlos. Klar, wer auf riesige Akkus steht, wird hier nicht glücklich. Aber wer ein leichtes, angenehm zu haltendes Gerät sucht, sei mit dem S25 Edge bestens bedient.

Der neue Smartphone-Trend: Weniger ist mehr?

Samsung ist mit dieser Strategie nicht allein. Auch Apple plant mit dem iPhone 17 Air offenbar ein besonders schlankes Modell – inklusive vergleichbarer Abstriche bei Ausstattung und Akku.

Damit deutet sich ein neuer Trend an: Statt immer mehr Features in ein Gehäuse zu quetschen, setzen die Hersteller auf ein angenehmeres Nutzungserlebnis.

Ob das Galaxy S25 Edge diesen Wandel vorantreibt oder am Ende doch als Kompromissgerät wahrgenommen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Samsung glaubt fest an das Konzept – und ruft euch dazu auf, euch selbst ein Bild zu machen. Nehmt das Gerät einfach mal in die Hand – und fühlt.

