LG V30 erscheint zur CES 2018 in "Raspberry Rose"

Neues Jahr, neue Farbe: Zur "Consumer Electronic Show" (CES) 2018, die derzeit in Las Vegas stattfindet, hat LG eine neue Version des LG V30 angekündigt. Das Top-Smartphone soll schon bald in der Farbe "Raspberry Rose" erscheinen.

Wie LG in seinem Newsroom verkündet, seien Besucher der diesjährigen CES die Ersten, die "LG Electronics neueste, auffälligste und romantisch-inspirierendste Farbe" am LG V30 erleben dürfen. Bei Raspberry Rose handele es sich um eine Farbe, die es so noch nie von dem Unternehmen oder einem Konkurrenten gegeben habe. Der Zeitpunkt der Vorstellung ist nicht zufällig gewählt: Das V30 in dieser Farbe eigne sich hervorragend als Geschenk zum Valentinstag.

Bald auch in Europa

Das LG V30 in Raspberry Rose ist genau so ausgestattet wie die anderen Farbvarianten des Smartphones, die ebenso fantasievolle Namen tragen: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue and Lavender Violet. Zu den besonderen Merkmalen des im Sommer 2017 vorgestellten Smartphones gehören die sehr gute Hauptkamera und der Audiochip. Zum Tuning haben dem Hersteller zufolge die Audiospezialisten von B&O Play beigetragen.

Das LG V30 in Raspberry Rose erscheint zunächst in LGs Heimat Südkorea, wo es direkt im Anschluss an die CES 2018 erhältlich sein soll. Anschließend soll es auch auf anderen wichtigen Märkten in Europa und Asien herauskommen. Es ist also davon auszugehen, dass das Smartphone in dieser Farbe bald auch hierzulande erworben werden kann. Wie sich das Gerät in der Praxis schlägt, könnt ihr unserem ausführlichen Testbericht entnehmen.