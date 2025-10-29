Das aktuelle MacBook Air 13" mit M4-Chip gibt's bei Amazon gerade zum absoluten Schnäppchenpreis: Nur 909 Euro kostet die silberne Variante mit 256 GB Speicher – das ist sogar günstiger als beim letzten Prime Day!

Damals lag der Angebotspreis bei 960 Euro. Zum Vergleich: Die offizielle UVP beträgt 1099 Euro. Wer also aktuell über einen neuen Laptop nachdenkt, könnte mit diesem Deal einen echten Volltreffer landen. Denn für 909 Euro bekommt ihr nicht irgendeinen Laptop – sondern den neuesten MacBook-Air-Jahrgang mit dem leistungsstarken M4-Chip. Der sorgt für ordentlich Power beim Arbeiten, Surfen oder Serienmarathon.

Leicht, schlank, stark – und jetzt auch noch günstiger

Das MacBook Air 13" M4 ist mit nur 11,5 Millimetern extrem dünn – und mit knapp über einem Kilo Gewicht auch superleicht. Perfekt also für alle, die viel unterwegs sind und trotzdem einen vollwertigen Rechner brauchen. Dank der Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden kommt ihr locker durch den Tag – oder durch die Nacht, je nachdem.

Auch in Sachen Display kann sich das MacBook sehen lassen: Das 13-Zoll-Liquid-Retina-Display stellt eure Inhalte gestochen scharf und farbenfroh dar. Serien, Filme und Games sehen darauf fantastisch aus. Für klaren Sound sorgen integrierte Lautsprecher mit 3D-Audio und Dolby Atmos – ideal für Entertainment zwischendurch.

Spannend auch: Das Gerät bringt Apple Intelligence mit, also die neue KI-Integration von Apple. Damit lassen sich etwa Texte automatisch umformulieren oder Inhalte blitzschnell zusammenfassen. Und das Beste: All das funktioniert flüsterleise, weil Apple wieder auf ein lüfterloses Design setzt.

Preis-Leistungs-Tipp – auch im Vergleich zu Windows

Für 909 Euro ist das neue MacBook Air 13" M4 nicht nur ein starkes Apple-Angebot, sondern mischt auch die Windows-Konkurrenz ordentlich auf. In dieser Preisklasse tummeln sich zwar viele gute Notebooks – aber kaum eines bietet ein vergleichbares Gesamtpaket aus Leistung, Akkulaufzeit, Design und Softwareintegration.

Und wer bereits ein iPhone nutzt, wird sich über die enge Verzahnung mit macOS besonders freuen: AirDrop, Handoff und Co. machen den Wechsel zwischen den Geräten nahtlos.

Fazit: Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem schicken, schnellen und ausdauernden Laptop seid, ist das MacBook Air 13" M4 zum aktuellen Amazon-Preis ein echtes Highlight. Aber wie immer bei solchen Deals gilt: Schnell sein lohnt sich, bevor der Preis womöglich wieder steigt.

