Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron. Das zeigen die Marktzahlen, die die Analysten von Canalys veröffentlicht haben. In der Top 5 der verkaufsstärksten Händler ist aber auch überraschend ein ganz neuer Name aufgetaucht.

Apple vs. Samsung – die Ergebnisse der finalen Runde 2024 sind da und ... das Ergebnis ist wenig überraschend. Wer den Smartphone-Markt schon länger beobachtet, weiß, dass das 4. Quartal des Jahres Apples stärkstes ist. Daher überrascht es nicht, dass der Hersteller den ewigen Konkurrenten Samsung erneut vom Thron gestoßen hat. Die Freude über den Sieg dürfte aber nur kurz währen.

Apples Bündnis mit dem Weihnachtsmann

Den Smartphone-Markt zu beobachten, ist ein wenig wie die Fußballbundesliga zu verfolgen: Es mag minimale Abweichungen geben, aber am Ende der Saison steht in 11 von 12 Jahren der FC Bayern München als Sieger fest.

Und so ähnlich läuft es auch beim Kampf um die Smartphone-Krone. Samsung sichert sich stets im 1. Quartal den ersten Platz und führt bis zum Ende des 3. Quartals. Dann folgt Apples Vorstellung der neuen iPhone-Generation – 2024 gab's das iPhone 16. Immer kurz vor dem Startschuss zum Weihnachtsgeschäft. Eine unschlagbare Kombo, die Apple vor dem Ende des Jahres immer wieder auf den ersten Platz katapultiert.

Hier die Marktanteile im vierten Quartal 2024:

Platz 1: Apple mit 23 Prozent

Platz 2: Samsung mit 16 Prozent

Platz 3: Xiaomi mit 13Prozent

Platz 4: Transission mit 8 Prozent

Platz 5: Vivo mit 8 Prozent

Die restlichen Prozente verteilen sich auf alle anderen Smartphone-Hersteller.

Galaxy S25: Samsung schlägt zurück

Man muss also kein Hellseher sein, um vorauszuahnen, dass sich Samsung im 1. Quartal 2025 den ersten Platz zurückholen wird. Immerhin steht der Release des Galaxy S25 unmittelbar bevor. Interessant ist aber, wie sich die mögliche Vorstellung des neuen Modells "Galaxy S25 Slim" auswirken wird. Große Umstürze erwarten wir aber trotzdem nicht.

Transission: Ein neuer Stern am Smartphone-Himmel?

Überrascht hat uns hingegen ein neuer Name in der Top 5 der verkaufsstärksten Hersteller im 4. Quartal 2024. Transission ist eine Marke, die in Deutschland noch so gut wie unbekannt ist. Sie kommt aus China und ist tatsächlich schon seit 2006 am Markt.

Riesige Erfolge verzeichnet Transission allerdings erst seit rund zwei Jahren, und das durch eine Fokussierung auf den afrikanischen Markt. Spannend wird hier, ob das Unternehmen in Zukunft versucht, auch nach Deutschland zu expandieren.

