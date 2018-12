Mehr als Science-Fiction? Samsung arbeitet wohl an Hologramm-Display

Ein in den USA eingereichter Patentantrag von Samsung beschreibt ein Feature, das vor allem die "Star Wars"-Fans unter euch interessieren dürfte. Die aus den Filmen bekannten Hologramme könnten den Weg auf Smartphones finden.

Geht es nach Samsung, könnt ihr mit den Smartphones der Zukunft Hologramme in die Luft projizieren. Liegt das Gerät auf der Rückseite, würde das Hologramm demnach über dem Display des Mobiltelefons erscheinen. In dem Tweet am Ende dieses Artikels seht ihr, wie Samsung die Idee skizziert hat.

Licht-Modulator und Mikrolinsen

Zubehör soll für die Projektion nicht notwendig sein. Die benötigte Technik wäre offenbar direkt in das Display integriert. Unter anderem soll dabei laut PC Welt ein spezieller Licht-Modulator zum Einsatz kommen, der Licht räumlich streut und so für einen weiten Blickwinkel sowie eine ausreichende Auflösung sorgt. Zu dem Modulator gelangt das Licht aus dem Display offenbar über diverse Mikrolinsen.

Der Modulator fokussiere das Licht schließlich mithilfe eines Filters und bündle es zu einem "Schreib-Strahl". Der Vorgang ist in dem Patent von Samsung sehr detailliert beschrieben. Es handelt sich also wohl nicht nur um eine bloße Gedankenspielerei. Dennoch ist es (wie bei Patenten üblich) nicht sicher, ob das beschriebene Holo-Gerät jemals erscheinen wird. Eingereicht hat Samsung den Antrag anscheinend bereits vor Monaten, erst jetzt ist er aber an die Öffentlichkeit gelangt.