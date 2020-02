Trotz MWC-Ausfall: Dieser Hersteller fährt trotzdem nach Barcelona

Was sich im Vorfeld bereits angedeutet hatte, ist inzwischen eingetroffen: Der Mobile Word Congress 2020 (MWC) ist aufgrund des Coronavirus abgesagt worden. Huawei wird in Barcelona aber trotzdem vor Ort sein – gemeinsam mit Tochter Honor.

Beide Unternehmen werden von der katalonischen Metropole aus Livestreams ausstrahlen, berichtet Android Authority. In beiden Fällen soll es sich um Pressekonferenzen zu neuen Produkten handeln. Honor habe bereits Einladungen an Medienvertreter verschickt, Huawei sein Event auf Anfrage zumindest bestätigt. Beide Livestreams finden offenbar am 24. Februar 2020 statt.

Welche Neuheiten zeigen Huawei und Honor?

Das Huawei P40 (Pro) werden wir Ende Februar wohl noch nicht zu Gesicht bekommen. Denn zuletzt enthüllte der Hersteller seine P-Serie stets Ende März. Allerdings war in der Gerüchteküche von einem P40-Release kurz nach dem MWC 2020 die Rede.

Heißester Kandidat aufseiten Huaweis ist das Mate Xs. Das faltbare Smartphone soll günstiger und kompakter werden als sein Vorgänger. Außerdem erhält es wohl Huaweis aktuellen Top-Chipsatz Kirin 990, der unter anderem 5G unterstützt. Ebenfalls zu erwarten sind neue Tablets und Laptops von Huawei.

Honor wiederum könnte eine neue Smartwatch vorstellen. Darüber hinaus dürften uns die globalen Varianten von bereits in China veröffentlichten Smartphones erwarten. Wir gehen davon aus, dass die Livestreams von Huawei und Honor über die offiziellen YouTube-Channels der Unternehmen abrufbar sein werden.

Huawei P40 Pro schon gesichtet?

Auch wenn die Enthüllung des Huawei P40 Pro wohl noch eine Weile auf sich warten lässt: Auf Bildern soll das Smartphone bereits zu sehen sein. Ende Januar kursierte ein Foto, das die Pro-Version angeblich in der U-Bahn zeigt. Außerdem tauchten bereits diverse Renderbilder zum Huawei P40 Pro auf.

Aus diesen geht hervor, dass Huawei auch 2020 auf eine Periskop-Kamera setzt. Das würde bedeuten: Auch das diesjährige Modell bringt einen Super-Zoom mit. Besonders der Vergleich mit dem Galaxy S20 Ultra sorgt für Spannung: Samsung hat mit seinem neuen Flaggschiff schon mal mächtig vorgelegt.