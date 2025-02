Netflix hat sich lange dagegen gesträubt, seine Inhalte in Drittanbieter-Apps zu integrieren. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest teilweise. Einige Nutzer in den USA haben die Möglichkeit erhalten, ihr Netflix-Konto mit der Apple-TV-App zu verknüpfen. Was das konkret bringt und wie es abläuft, fassen wir für euch zusammen.

Endlos auf dem Handy streamen – o2 Unlimited on Demand zum Sparpreis von nur 29,99 Euro

Nutzer in den USA berichten auf reddit, dass sie Netflix Originals wie "Squid Game" und "Stranger Things" zu ihrer Watchlist in der "Apple TV"-App hinzufügen können. Diese Serien erscheinen dann auch im Bereich "Weiterschauen". Netflix ist zudem als unterstützter Dienst innerhalb der App gelistet – ein klares Zeichen für die Kooperation zwischen beiden Unternehmen. Dennoch scheinen Apple und Netflix die Integration schrittweise auszurollen. Bisher ist nicht das gesamte Netflix-Programm verfügbar, und auch die weltweite Verfügbarkeit lässt noch auf sich warten.

Ein lange schwelender Streit endet

Netflix hat diese Art von Zusammenarbeit jahrelang blockiert. 2018 betonte Netflix-Mitgründer Reed Hastings, dass der Streaming-Dienst seine Nutzer auf die eigene Plattform locken möchte. Außerdem war Netflix einer der Anbieter, die Apple durch das Umgehen von In-App-Abos herausforderten – ein Streitpunkt, der erst durch Apples gelockerte App-Store-Regeln entschärft wurde.

Die Apple-TV-App verfolgt das Ziel, Inhalte aus verschiedenen Streaming-Diensten zu bündeln. Das vereinfacht nicht nur die Navigation, sondern bietet auch die Möglichkeit, Serien und Filme schnell an einer Stelle weiterzuschauen. Netflix weigerte sich bisher, diesen Komfort zu unterstützen – ähnlich wie bei Google TV. Die aktuelle Kooperation könnte jedoch ein Hinweis auf eine neue Offenheit gegenüber Drittanbieter-Plattformen sein.

Ob und wann diese Integration auch außerhalb der USA verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Ein offizielles Statement von Apple und Netflix steht ebenfalls aus. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt!

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht