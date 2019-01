Netflix: Zieht Streaming-Dienst die Preise an?

Dreht Netflix an der Preisschraube? Der Streaming-Dienst testet derzeit in Deutschland offenbar die Schmerzgrenze potenzieller Kunden. Das Vorgehen ist nicht ungewöhnlich.

Für das Premium-Paket verlange Netflix momentan mitunter 17,99 Euro, berichtet Caschys Blog. Bisher liegt der Preis bei 13,99 Euro. Netflix würde die Abo-Gebühr also um vier Euro anheben. Die Standard-Mitgliedschaft liegt hingegen bei 13,99 Euro, für das Basis-Paket werden monatlich 9,99 Euro fällig. Wer sich auf der Internetseite von Netflix als Neukunde die Preise anschaut, stoße allerdings auf unterschiedliche Preise. Die Anzeige erfolge durch Zufall.

Test von Preiskategorien

Indem Netflix in einigen Gebieten für eine Mitgliedschaft höhere Preise verlangt, lotet der Dienst aus, was Kunden zu bezahlen bereit sind. "Wir testen regelmäßig neue Dinge bei Netflix und diese Tests variieren typischerweise in ihrer Dauer", teilt das Unternehmen in einen Statement gegenüber iFun mit. "In diesem Fall testen wir leicht unterschiedliche Preiskategorien, um besser zu verstehen, wie die Verbraucher Netflix aufnehmen." Zudem heißt es, dass nicht jeder die spezifischen Preispunkte sehen kann.

Es steht also noch nicht fest, ob der Streaming-Dienst die Preise wirklich anzieht. Was zudem auffällt: Die zwischenzeitlich getestete Abo-Option "Ultra" taucht aktuell nicht mehr auf. Wie das Unternehmen mit dem speziellen Paket künftig plant, ist nicht bekannt. Solche Praxistests von Netflix sind nicht unüblich: In Asien probierte die Plattform etwa ein Smartphone-Abo zum halben Preis aus.