Neue Pläne für iPad Air: Diese Technologie ist doch nicht dabei

Das Wichtigste in Kürze

Apple will angeblich kein mini-LED-Display verwenden

Das 12,9 Zoll iPad Air soll nun doch ein normales LCD erhalten

Hauptgrund für die Planänderung sollen Kosten sein

Deal-Tipp: Großes Smartphone im Bundle mit AirPods: Jetzt iPhone 15 Pro Max bei o2 entdecken

Apple könnte das große iPad Air doch etwas schlechter ausstatten als zuletzt angenommen. Neue Gerüchte sprechen davon, dass das Unternehmen auf eine Technologie verzichten möchte, die das Nutzererlebnis deutlich aufgewertet hätte.

Erst vor Kurzem hieß es in der Gerüchteküche, dass die bald erwartete 12,9-Zoll-Version des iPad Air ein besonders hochwertiges Display bekommen soll. Wie MacRumors berichtet, nimmt dieselbe Quelle nun in einem exklusiven X-Post (ehem. Twitter) eine Korrektur vor: Apple will stattdessen auf eine altbewährte Panel-Technologie setzen.

12,9 Zoll iPad Air ohne mini-LED-Display

Die neuen Informationen stammen vom Display-Experten und Analysten Ross Young. Der als sehr zuverlässige Quelle geltende Experte hatte kürzlich noch ein mini-LED-Display für das große iPad Air in Aussicht gestellt. Diese Display-Technologie kommt aktuell auch bei den iPad-Pro-Modellen zum Einsatz und bietet vor allem eine höhere Helligkeit, bessere Schwarzwerte und einen geringen Stromverbrauch.

Nun revidiert Young seine Aussage anhand von neuen Informationen. Apple will angeblich doch ein LCD ohne mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für das iPad Air mit 12,9-Zoll-Bildschirm verwenden. Damit bekäme die große Air-Variante das gleiche Panel wie das 10,9-Zoll-Modell. Der Hauptgrund für den Strategiewechsel sollen die Kosten für das Panel sein.

Jetzt Preis bei o2 checken: Das iPhone 15 Plus mit Tarif & Sparpotenzial

Neue mini-LED-iPads noch in diesem Jahr

Dem Bericht zufolge könnte es im laufenden Jahr trotzdem neue iPads mit mini-LED-Technologie geben. Young hält ein weiteres 12,9-Zoll-iPad mit einem besseren Panel im vierten Quartal 2024 für denkbar. Welche iPad-Serie damit ausgestattet wird, verrät er nicht.

Fürs Erste erwarten euch zumindest neue iPads in wenigen Wochen. Apple hat nämlich eine Mai-Keynote angekündigt. Wir erwarten beim Event unter anderem neue iPad-Pro-Modelle mit OLED-Display und das große iPad Air.