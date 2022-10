7 Zoll Handy: Die größten Smartphones und Phablets

Handys mit 7 Zoll sind eine Mischung aus Smartphone und Tablet. Dementsprechend eignen sie sich für alle, die nur ein Gerät zu Hause haben wollen, das aber viele Tricks auf dem Kasten hat. Welche Smartphones mit rund 7 Zoll oder mehr für euch geeignet sind, verraten wir euch in diesem Artikel.

Inhaltsverzeichnis

Große Handys um 7 Zoll: Was gibt es zu beachten?

Bei einem Handy mit großem Display solltet ihr zunächst auf die Auflösung und die Pixeldichte Wert legen. Je größer der Bildschirm ist, desto wichtiger ist es, dass die Hersteller über eine Full-HD-Auflösungen hinausgehen. Nur so bleiben die angezeigten Inhalte scharf. Die Pixeldichte gibt ebenfalls Auskunft über die Schärfe des Displays. Ein Wert von 300 ppi sollte als Mindestwert gegeben sein.

Zudem ist es wichtig, welche Technik das 7-Zoll-Display nutzt. OLED-Displays können vor allem Schwarzwerte exakt wieder geben, während AMOLED-Displays für ihre knalligen Farben bekannt sind. LC-Displays hingegen solltet ihr bei solchen Smartphones eher meiden. Die Hintergrundbeleuchtung über die große Bildschirmfläche kann zu unschönen Grauschleiern führen.

Zu guter Letzt sollte auch wichtig sein, was im Handy steckt. Dabei sollte der Prozessor ausreichend Leistung für Apps und Spiele mitbringen, die womöglich sogar gleichzeitig auf dem riesigen Display laufen. Der Akku ist ebenfalls wichtiger Bestandteil des Gesamtpakets und sollte den Alltag auch trotz Multitasking überstehen oder zumindest lange Ladepausen durch Fast Charging verkürzen.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 gehört zu den größten Smartphones, die der Markt bereithält. Im zugeklappten Zustand ist das auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Schließlich misst das äußere Display nur herkömmliche 6,2 Zoll. Doch klappt ihr das Fold auf, bekommt ihr das große Dynamic-AMOLED-Display mit satten 7,6 Zoll präsentiert.

Dieses löst mit 1812 x 2176 Pixeln auf und bietet eine Pixeldichte von 374 ppi. Damit liegt es über dem Grenzwert und beschert euch scharfe Darstellungen. Dank 120 Hz Bildwiederholrate wirken die gezeigten Inhalte auch noch jederzeit flüssig. Um das Display auch ordentlich bedienen zu können, unterstützt das Gerät den S-Pen, Samsungs beliebten Eingabestift. Allerdings müsst ihr diesen separat kaufen.

Im Inneren des Galaxy Z Fold 4 arbeitet der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Dabei handelt es sich um einen der stärksten Android-Chips. Damit das große Smartphone auch im Alltag durchhält, verbaut Samsung einen 4400-mAh-Akku. Mit einem 25-W-Ladeadapter ist das Gerät innerhalb von 30 Minuten wieder bei 50 Prozent Akkukapazität.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Das zweite Samsung-Smartphone, das fast an die 7 Zoll herankommt, ist das Galaxy S22 Ultra. Das aktuelle Flaggschiff von Samsung hat ein dynamisches AMOLED-Display mit einer Größe von 6,8 Zoll. Im Gegensatz zum Fold-Modell ist hier sogar der S-Pen direkt ins Gehäuse integriert und jederzeit bereit, das riesige Display zu bändigen.

In Sachen Auflösung bekommt ihr 1440 x 3088 Pixel bei einer Pixeldichte von rund 500 ppi. Ein etwas kleineres Display bringt euch also im Vergleich zum Fold 4 eine höhere Pixeldichte und dadurch eine schärfere Darstellung von Fotos, Videos und Co. Die Bildwiederholrate von 120 Hz ist ebenfalls dabei.

Im Inneren des Galaxy S22 Ultra arbeitet der Exynos 2200. Der Chip ist zwar nicht ganz so stark wie das Snapdragon-Pendant, das im Galaxy Z Fold 4 steckt, bringt aber ausreichend Leistung für schwere Aufgaben und Multitasking. Ebenfalls ein Vorteil trotz kleinerem Gerät: ein Akku mit 5000 mAh. Dieser dürfte im Alltag länger durchhalten und ist durch Fast Charging mit 45 W noch schneller wieder voll.

iPhone 14 Pro Max

Apple bietet ebenfalls ein Flaggschiff im Großformat an. Das iPhone 14 Pro Max besitzt ein 6,7 Zoll großes Display mit OLED-Technologie. Bis zu 120 Hz Bildwiederholrate sind möglich, wobei das Gerät die Rate dynamisch an den gezeigten Inhalt anpasst. Das schont vor allem den Akku, der bis zu 29 Stunden Videowiedergabe durchhält.

Das Display löst mit 1290 x 2769 Pixeln bei 460 ppi auf. Beim Prozessor setzt Apple auf den hauseigenen A16 Bionic. Dieser bringt im Vergleich zum Vorgänger mehr Rechenpower und eine höhere Energieeffizienz. Apple stimmt die verbaute Hardware immer auf den eigenen Chip ab, was zu einer Top-Performance führt. In diesem Artikel lest ihr, wie gut sich das iPhone 14 Pro Max im Test schlägt.

Wer etwas sparen, aber nicht auf ein großes iPhone verzichten will, sollte sich das iPhone 14 Plus anschauen. Dabei handelt es sich um eine größere Version des Standardmodells, die ein ein 6,7-Zoll-Display mit OLED-Technologie auf den Tisch bringt. Ansonsten orientiert sich das neue Gerät stark am Vorgänger.

Honor Magic4 Pro

Honor greift zu einem etwas größeren Bildschirm als es die Konkurrenz bei ihren nicht faltbaren Flaggschiffen macht. Das OLED-Display des Honor Magic4 Pro ist 6,81 Zoll groß. Dabei bekommt ihr eine Pixeldichte von 460 ppi bei einer Auflösung von 1312 x 2848 Pixeln. Damit sind alle Inhalte jederzeit scharf abgebildet.

Wie es sich für ein Premium-Android-Gerät gehört, ist es mit dem Top-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet. Dieser zählt mit zu den besten Chips, die Qualcomm derzeit zu bieten hat. Auch in den nächsten Jahren dürfte dieser noch genug Power für alle Apps und Games bringen.

Eine große Besonderheit des Honor-Geräts findet sich beim Akku. Dieser ist 4600 mAh groß und unterstützt eine Ladegeschwindigkeit von 100 W. Mit einem entsprechenden Ladegerät ist das Gerät innerhalb von 30 Minuten wieder komplett aufgeladen.

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Samsung Apple Honor Samsung Modell Galaxy Z Fold 3 5G Galaxy Z Fold 4 iPhone 14 Pro Max Magic4 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 7.6 Zoll 7.6 Zoll 6.7 Zoll 6.81 Zoll 6.8 Zoll Auflösung 2208x1768 Pixel 2176x1812 Pixel 2796x1290 Pixel 2848x1312 Pixel 3088x1440 Pixel Pixeldichte 372 ppi 373 ppi 460 ppi 460 ppi 500 ppi Technologie Super AMOLED Super AMOLED OLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 158.2x128.1x6.4 mm 155.1x130.1x6.3 mm 160.7x77.6x7.85 mm 163.6x74.7x9.2 mm 163.3x77.9x8.9 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 271 g 263 g 240 g 209 g 228 g Leistungsmerkmale Chipsatz Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 Taktrate Bis zu 2.84 GHz Bis zu 3.19 GHz Bis 3 GHz 2.8 GHz AnTuTu 1.150.000 Punkte 886.847 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM 6 GB RAM 8 GB RAM 8/12 GB RAM Interner Speicher 256/512 GB 256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB 256 GB 128/256/512/1000 GB Akkuleistung 4400 mAh Kapazität 4400 mAh Kapazität 4600 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 20 h Videowiedergabe: Bis zu 22 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Face ID Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 12 (ab Werk) Android 12 mit One UI 4.1.1 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Android 12 mit Magic UI 6 (ab Werk) (ab Werk) Android 12 mit One UI 4.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultraweitwinkel) + 64 (Tele) 108 (Weitwinkel), 10 (Periscope), 10 (Tele), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 10 (außen), 4 (innen) MP 10 (Weitwinkel), 4 (Weitwinkel unter Display) MP 12 MP 12 MP 40 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Lightning USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1799 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1100 Euro (UVP) Ab 1249 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Was sind "Phablets"?

Das Wort Phablets setzt sich aus dem Begriff Phone und Tablet zusammen. Da heute auch die Bezeichnung Smartphone sehr geläufig ist, bezeichnet man Phablets auch als Smartlets. Die Bezeichnung soll auf alle Handys mit etwa 7 Zoll zutreffen, die internetfähig sind.

Die Größe, ab der ein Smartphone zu den Phablets zählt, kann dabei stark variieren. Einige Smartphones ab 6,5 Zoll Displaygröße haben auch schon die Bezeichnung Phablet bekommen. Wichtig ist, dass die Geräte nicht an die Größe eines typischen Tablets heranreichen. Diese starten bei rund 9 Zoll.

Gibt es noch Unterschiede zu "richtigen" Tablets?

Die Grenzen zwischen Tablet und Smartphone sind in den letzten Jahren immer mehr verschwommen, wenn man nur auf die inkludierten Features schaut. Mit fast jedem Gerät könnt ihr telefonieren, Nachrichten schreiben oder im Netz surfen. Streaming, Arbeiten oder Games sind ebenfalls mit Tablets und Smartphones möglich.

Der Unterschied besteht darin, welche Features ihr wirklich mit den Geräten nutzen wollt. Ein Tablet nutzt ihr wohl deutlich weniger zum Telefonieren als ein Handy, selbst bei Videoanrufen. Filme und Serien schaut ihr aber garantiert eher auf dem größeren Display. Beide Gerätegruppen haben ihre Berechtigung, was sich auch weiterhin in den Verkaufszahlen zeigt.

Warum sind Handys mit exakt 7 Zoll so selten?

Wenn wir es genau nehmen, sind einige unserer Favoriten kleiner als 7 Zoll. Das liegt daran, dass Hersteller eher auf Formate wie 6,7 oder 6,8 Zoll für Displays setzen. Allerdings gibt es auch faltbare Handys, die die Grenze von 7 Zoll überschreiten. Wir haben dennoch alle Kandidaten aufgenommen, um euch eine umfassende Übersicht über alle Optionen zu geben.

Soll es doch ein kleineres Handy sein? Dann haben wir euch hier die besten Smartphones von 5 bis 6 Zoll zusammengefasst.

Warum ausgerechnet das 7-Zoll-Format so selten ist, wissen wohl nur die Hersteller selbst. Wir vermuten aber, dass die Größe für den durchschnittlichen Smartphone-Kunden zu groß und für Tablet-Fans zu klein ist. Dementsprechend setzen Hersteller auf Größen unter und über dieser Grenze.

Für wen eignet sich ein Smartphone mit 7 Zoll?

Smartphones mit großem Display eignen sich grundsätzlich für viele Nutzer. Vor allem aber für die, deren Hände für kleinere Handys zu groß sind. Dann ist ein 7-Zoll-Gerät womöglich die beste Lösung. Aber auch wenn ihr kleinere Händen habt, solltet ihr ein großes Display in Betracht ziehen. Denn es gibt noch mehr Vorteile abseits der Bedienbarkeit.

Mit 7 Zoll oder mehr gibt es viel mehr Platz auf dem Handy, um mehrere Apps, Webseiten oder Tabellen gleichzeitig im Blick zu behalten. Aber auch Videokonferenzen und Präsentationen lassen sich mit dem zusätzlichen Platz besser organisieren und durchführen.

Wer sich nach getaner Arbeit für einen Film oder eine Serie zurücklehnt, muss auch nicht wieder nach vorn rücken, um überhaupt etwas sehen zu können. Dank großen Displays kann der Fernseher auch mal aus bleiben.

Eignen sich 7 Zoll Phablets für Games?

Alle Smartphones mit einem 7-Zoll-Display eignen sich hervorragend für Games. Denn schließlich sind die angezeigten Inhalte dadurch größer und leichter zu erkennen. Gerade wer etwa kompetitive Games auf dem Smartphone spielt, kann von einem Handy mit 7 Zoll oder etwas weniger Bildfläche profitieren.

Zudem sind die Eingaben auf einem solchen Smartphone meist einfacher. Häufig zeigen Games digitale Buttons über dem Inhalt an, um die Steuerung zu ermöglichen. Bei kleinen Displays liegen diese eng beieinander und nehmen viel Platz auf dem Screen ein. Größere Displays bieten mehr Komfort. Allerdings kann es schwieriger für Nutzer mit kleinen Händen sein, das Handyspiel zu bedienen.

Wie oft müsst ihr Handys mit 7 Zoll laden?

Wie ihr sicherlich schon vermutet habt, verbrauchen Handys mit 7 Zoll auch mehr Energie. Der größere Bildschirm belastet den Akku. Aber kommt es dadurch zu häufigeren Ladepausen? Unserer Erfahrung nach, muss das nicht der Fall sein.

Durch den größeren Formfaktor verbauen Hersteller auch Akkus in den Geräten, die eine höhere Energiekapazität mit sich bringen. Dementsprechend können die Handys im Alltag den zusätzlichen Verbrauch durch das Display ein wenig ausgleichen und kommen auf annähernd gleiche Laufzeiten wie "normalgroße" Smartphones.

Dennoch solltet ihr darauf achten, dass ihr an eurem 7 Zoll Handy einige Einstellungen vornehmt, die den Akku schonen. Always-On-Displays sind zwar schön anzusehen, verbrauchen aber viel Energie. Auch solltet ihr Dienste wie GPS oder Bluetooth deaktivieren, wenn ihr sie nicht braucht.

Wie schützt ihr euer 7 Zoll großes Smartphone?

Im Grunde schützt ihr auch große Smartphones wie jedes herkömmliche Handy. Schaut euch nach Schutzhüllen um, falls ihr Angst vor Sturzschäden habt. Das ist gerade dann wichtig, wenn ihr das Gerät häufig unterwegs nutzt. Auch eine Displayfolie kann nützlich sein. Diese schützt vor Kratzern auf dem Display.

Habt ihr eher Sorgen, dass euer 7 Zoll Handy gestohlen werden könnte? Dann solltet ihr euch vorab informieren, ob eure Versicherung solche Fälle absichert. Zudem gibt es zahlreiche Handyfunktionen, die bei der Ortung helfen können. Wie ihr bei einem Handydiebstahl reagieren solltet, haben wir euch ebenfalls im verlinkten Artikel zusammengefasst.

Welches Zubehör eignet sich für 7-Zoll-Handys?

Aufgrund der Größe bietet sich vor allem Zubehör an, dass die Handhabung erleichtert. Etwa eine Handyhalterung zum Aufstellen des Geräts beim Streaming oder zusätzliche Stifte wie den S-Pen bei Samsung. Auch Hüllen mit zusätzlichen Griffen sind beliebt und sollen die einhändige Nutzung ermöglichen.

Besonders spannend sind solche großen Handys für VR-Zubehör. Mit Brillen, die das Handy als Display vor den Linsen nutzen, könnt ihr so erste Ausflüge in virtuelle Welten wagen. Achtet allerdings darauf, dass das Handy nicht zu groß ist. Die meisten VR-Brillen für Smartphones erlauben nur Geräte bis circa 6,8 Zoll und geben zusätzlich weitere Maximalmaße an.

Habt ihr noch altes Zubehör von eurem vorherigen Smartphone, solltet ihr ebenfalls überprüfen, ob diese noch passen. So könnte es beispielsweise notwendig sein, Autohalterungen, Ladeadapter oder Wireless-Ladepads auszutauschen, um den Maßen und Ladegeschwindigkeiten des neuen Geräts gerecht zu werden.

Häufig gestellte Fragen

Sind 7 Zoll Handys noch Handys?

Handys in dieser Größe bezeichnet man als Phablets oder Smartlets. Sie liegen zwischen den herkömmlichen Displaydiagonalen für Smartphones und Tablets.

Wie viel kosten 7 Zoll Handys?

Smartphones in dieser Größe zählen häufig zu den Premium-Geräten der Hersteller. Solltet ihr dennoch sparen wollen, empfehlen wir einen Blick auf unseren CURVED-Shop. Dort findet ihr große Smartphones mit Tarifen als günstigere Bundles.

Was sind die Vorteile eines 7 Zoll Handys?

Große Smartphones bieten mehr Display für Multitasking, Streaming und Games. Sie eignen sich auch hervorragend für Menschen mit größeren Händen, die Probleme bei der Bedienung kleinerer Smartphones haben.

