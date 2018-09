Neues Surface Pro? Microsoft lädt zu Event ein

Microsoft hat eine Veranstaltung in New York City angekündigt – bekommen wir ein neues Surface Pro zu sehen? Der Hersteller lässt sich bislang nicht in die Karten schauen und bittet nur einen Moment um Aufmerksamkeit.

Das Event geht am 2. Oktober 2018, ab 16 Uhr (Ortszeit) über die Bühne, berichten diverse US-Medien über eine von Microsoft verschickte Einladung. In Deutschland sind es dann 22 Uhr. Einen Tweet der Einladungskarte seht ihr unter diesem Artikel. Mit einem komplett neuen Produkt oder einer neuen Produktreihe ist allerdings nicht zu rechnen.

Updates für Surface-Linie?

Microsoft wird stattdessen bereits vorhandene Surface-Hardware in aktualisierten Versionen vorstellen, vermutet The Verge. Die Tablets und Laptops der Reihe könnten mit den neuesten Intel-Prozessoren aufgefrischt werden. Gerüchten zufolge hat der Hersteller auch sein Surface Studio überarbeitet. Der All-in-One-PC ist bereits seit zwei Jahren auf dem Markt.

Zwar soll Microsoft auch an einem Surface Pro mit runderneuertem Design arbeiten, der nun angesetzte Termin dürfte für ein solches Modell allerdings viel zu früh kommen. Ein Release wird erst für Mitte 2019 erwartet. The Verge spekuliert zudem über neue Funktionen für Windows 10, neue Software und eine neue Generation des Surface Hub.

Mit der Veranstaltung heizt Microsoft den ohnehin heißen Herbst noch einmal an: Nächste Woche enthüllt Apple seine neuen iPhone. Es werden gleich drei neue Apple-Smartphones erwartet. Am 9. Oktober will Google nachlegen: Das Unternehmen stellt dann das Pixel 3 vor.