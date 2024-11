Neues WhatsApp-Feature: Endlich keine Sprachnachrichten mehr abhören

Seid ihr auch genervt von Kontakten, die WhatsApp-Sprachnachrichten zu lieben scheinen? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Ein neues Feature schont künftig eure Nerven.

Im Gegensatz zu normalen Text-Messages lassen sich Sprachnachrichten nicht in jeder Situation schnell abrufen. Und wenn ihr keine Kopfhörer dabei habt, hören auch noch alle mit. Ein neues WhatsApp-Feature wird das ändern. In Zukunft wandelt WhatsApp auf Wunsch Sprachnachrichten in Text um, wie das Unternehmen in seinem Blog mitgeteilt hat. Der Rollout der Funktion werde für ausgewählte Sprachen in den kommenden Wochen erfolgen.

WhatsApp-Sprachnachrichten lesen: So geht's

Damit WhatsApp Sprachnachrichten in Text verwandelt, also transkribiert, müsst ihr die Funktion zunächst in den Einstellungen aktivieren:

Öffnet die WhatsApp-Einstellungen. Tippt dort auf "Chats". Schaltet "Transkriptionen von Sprachnachrichten" an und wählt die gewünschte Sprache aus.

Bekommt ihr nun eine WhatsApp-Sprachnachricht, haltet ihr diese gedrückt und tippt dann auf "Transkribieren". Und so sieht das Ganze dann aus:

WhatsApp kann bald Sprachnachrichten in Text umwandeln (© 2024 WhatsApp )

Außerdem erwähnenswert: Wie WhatsApp in seinem FAQ-Bereich erklärt, kann der Absender der Sprachnachricht das Transkript nicht sehen. Außerdem finde die Umwandlung direkt auf eurem Endgerät statt. Weder die Audiospur noch der transkribierte Text seien von anderen abrufbar – auch nicht von WhatsApp.

Muss Deutschland länger warten?

Während in dem von WhatsApp veröffentlichten Screenshot eine Transkription auf Deutsch zu sehen ist, wird die Sprache aktuell anscheinend noch gar nicht unterstützt. Dem FAQ-Bereich zufolge zählen bislang nur Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch zu den unterstützten Sprachen.

Möglicherweise müssen sich deutsche Nutzer also eine ganze Weile gedulden. Im offiziellen Blog-Post schreibt WhatsApp dazu: "Transkripte werden in den kommenden Wochen weltweit zunächst für einige ausgewählte Sprachen eingeführt. Aber wir planen, in den kommenden Monaten weitere Sprachen hinzuzufügen."

Unklar ist, ob "ausgewählte Sprachen" ausschließlich die im FAQ-Bereich genannten sind. Dann müssten wir uns auf eine monatelange Wartezeit einstellen. Wenn es so weit ist, wird WhatsApp die Funktion via Update bereitstellen. Haltet also die Augen offen.