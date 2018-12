Nikes selbstschnürende Schuhe kommen 2019 günstiger aus der Zukunft zurück

Nike hat bereits zwei verschiedene selbstschnürende Schuh-Modelle veröffentlicht. Die ersten waren streng limitiert und sündhaft teuer, die zweiten nur Letzteres. 2019 soll ein einigermaßen erschwingliches Modell auf den Markt kommen.

Wer den zweiten Teil von "Zurück in die Zukunft" gesehen hat, kennt die selbstschnürenden Schuhe, mit denen Marty McFly unterwegs ist. Mit den "Air Mags" hat Nike 2016 streng limitierte Sneaker veröffentlicht, die an die Schuhe aus dem Film angelehnt sind. Später folgte mit dem "HyperAdapt 1.0", den ihr über diesem Artikel seht, dann ein besser verfügbares Modell, in einem komplett anderen Design. Leider kostet der Schuh aktuell 700 Euro. Im Frühjahr 2019 soll die zweite Generation erscheinen und "nur" halb so viel kosten wie die erste, berichtet die Sneaker-Webseite SoleCollector.

Smarter Basketballschuh von Nike

Bekannt gegeben hat Nike das offenbar bei der Präsentation seiner jüngsten Quartalszahlen. Demnach wird es sich bei dem kommenden HyperAdapt-Sneaker um einen smarten Basketballschuh handeln, der perfekt sitzen und um die 350 Dollar kosten soll. Hundertprozentig sicher ist es aber offenbar noch nicht, dass dieser euch das Schnüren abnehmen wird.

SoleCollector geht wohl lediglich davon aus, dass der potenzielle Nachfolger des "HyperAdapt 1.0" dieses Feature ebenfalls bieten wird. Die meisten von euch dürften sich angesichts des im Raum stehenden Preises aber wohl ohnehin lieber weiterhin selbst die Schuhe schnüren. Für Sneaker-Fans könnte das neue Modell aber eine interessante Gelegenheit darstellen, auf Marty McFkys Spuren zu wandeln.