Wir hätten zwar mit einer großen Präsentation gerechnet. Aber es kam anders: Mit einem einfachen Video ging die Nintendo Switch 2 am 16. Januar 2025 offiziell. Damit haben sich auch unsere Vermutung rund um die Ankündigung bewahrheitet. Es gibt im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen. Aber auch noch einige offene Fragen.

In dem Video zeigt Nintendo sein Glanzstück: Im ersten Moment ist noch die bereits bekannte Switch zu sehen. Doch dann verwandelt sich die Konsole in ihren Nachfolger. Demnach haben sich zahlreiche Gerüchte bestätigt. Unter anderem das größere Display des Handhelds.

Die Neuerungen im Überblick:

Das Display ist jetzt deutlich größer. Entsprechend sind auch die Joy-Cons gewachsen.

Spiele der ersten Switch werden unterstützt! Neben den digitalen Games gilt. das auch für die physischen Karten.

Ein verbesserter Standfuß, der über die gesamte Gehäusebreite geht.

Zwei USB-C-Anschlüsse sind an Bord.

Eine neue Docking-Station kommt.

Marktstart ist 2025.

Am 2. April 2025 verrät Nintendo im Rahmen einer Nintendo Direct mehr Details.

(© 2025 Nintendo/YouTube ) So sieht die neue Nintendo Switch 2 aus (© 2025 Nintendo/YouTube ) Der Rahmen um das Display herum ist deutlich schlanker als beim Vorgänger. (© 2025 Nintendo/YouTube ) Die neue Docking-Station ist deutlich abgerundeter als beim Vorgänger (© 2025 Nintendo/YouTube ) Wie bei der ersten Switch könnt ihr wahlweise im Handheld-Modus oder am TV via Docking-Station spielen. (© 2025 Nintendo/YouTube ) Zu den Launch-Titeln der Switch 2 gehört offenbar ein neues Mario Kart

Neues Mario Kart zum Launch?

Im Trailer bekommen wir außerdem ein Spiel zu sehen: Offenbar ein Nachfolger von Mario Kart 8. Mehr als den kurzen Ausschnitt gibt es hierzu aber noch nicht. Weder den Namen des Spiels noch weitere Infos hat Nintendo in der Ankündigung zur Switch 2 genannt.

Das Spiel dürfte sicherlich nicht der einzige Launch-Titel der Nintendo Switch 2 sein. Wir gehen davon aus, dass wir im April auf der Nintendo Direct weitere neue Games sehen werden.

Nach Ankündigung der Nintendo Switch 2: Diese Fragen sind noch offen

Grob gesagt hat Nintendo lediglich das Design der Nintendo Switch 2 enthüllt. Viele wichtige Punkte enthält die Ankündigung leider noch nicht. Die nachfolgenden Details vermissen wir ganz besonders:

Die Akkulaufzeit der Konsole

Die Gaming-Leistung und Infos zum verbauten Chip

Der Verkaufspreis der Nintendo Switch 2

Das exakte Release-Datum

Hier bekommen wir vermutlich erst am 2. April 2025 mehr Infos, wenn die Nintendo Direct stattfindet. Danach könnt ihr die Konsole übrigens schon selbst ausprobieren: am 25. bis 27. April 2025 findet eine Nintendo Switch Experience in Berlin statt. Dort sollt ihr die Konsole schon in die Hand nehmen können. Wer sich anmelden möchte, kann das über die offizielle Nintendo-Seite tun. Hierfür ist ein Nintendo-Account nötig.

Wir sind gespannt auf die weiteren Details zur Konsole. Zumindest laut Gerüchteküche soll uns eine Leistung auf PlayStation-Niveau erwarten.

