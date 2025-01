Sehen wir schon bald eine deutlich leistungsstärkere Nintendo Switch 2? Es sind spannende Infos zur Hardware bzw. der Leistungsfähigkeit des Handhelds aufgetaucht. Ein mutmaßlicher Insider als auch Experten haben sich zur Konsole geäußert. Ein weiterer Leak liefert Details zur GPU-Performance.

Der Entwickler "Matt" behauptet im "Installbase"-Forum Insider-Informationen zur Hardware der Nintendo Switch 2 zu haben. Als einige Nutzer ihre Sorgen äußerten, die Switch 2 könne mal wieder bei vielen AAA-Titeln ausgelassen werden, antwortete er: "Sowohl Nintendo als auch Drittanbieter sehen in den AAA-Titeln für die Switch 2 ein großes Wachstumspotenzial. Die Hardware ist sehr leistungsfähig."

Das untermauern auch die jüngsten Infos zur GPU-Leistung der Nintendo Switch 2. Im Famiboards-Forum sind weitere Details zum Tegra-Chip von Nvidia aufgetaucht. Der Chip soll im Dock bis zu 3,1 TFLOPS an Leistung bieten. Im Handheld-Modus sinkt sie dann auf rund 1,71 TFLOPS, um den Stromverbrauch zu begrenzen und damit eine gewisse Mindestlaufzeit zu erreichen.

Experten haben die Leistung grob im Bereich einer Xbox Series S, PS4 oder PS4 Pro geschätzt. Die Angaben aus dem Forum unterstützen diese Aussagen. Die Nintendo Switch 2 würde dann zwischen der PS4 und PS4 Pro (1,84 bzw. 4,2 TFLOPS) landen. Die Xbox Series S liegt bei ca. 4 TFLOPS. Das Valve Steam Deck kommt übrigens auf 1,6 TFLOPS. Handheld wäre die Switch demnach auf einem vergleichbaren Niveau.

GTA 6, Borderlands 4 und mehr für die Switch 2?

Die aktuelle Nintendo Switch nimmt als Hybrid-Handheld eine Sonderstellung auf dem Konsolenmarkt ein und ist daher sehr beliebt. Ihre große Schwäche ist jedoch, dass die Leistung für viele AAA-Titel nicht ausreicht oder die Spiele nur in sehr stark heruntergeschraubter Grafik darstellen kann.

Bei der Nintendo Switch 2 könnte sich dies ändern. Der mutmaßliche Insider "Matt" drückt sich zwar vorsichtig aus, sagt aber: "Ich sage nicht, dass die Konsole immer alle Titel bekommen wird, aber ich denke, viele Menschen werden positiv überrascht sein."

Mit Blick auf die weiter oben genannte Grafikleistung: Spiele wie Call of Duty: Black Ops 6 können damit vermutlich nicht mit den höchsten Grafikeinstellungen gespielt werden, aber es dürfte für eine solide Switch-Version ausreichen.

So schön das klingt, weisen wir an der Stelle noch einmal darauf hin, dass es sich bei den Infos lediglich um Gerüchte handelt. Es ist derzeit schwer einzuschätzen, wie vertrauenswürdig die Quellen sind. Die Aussagen gehen jedoch in dieselbe Richtung wie vorherige Experteneinschätzungen. Das lässt hoffen.

Da der Release der Nintendo Switch 2 angeblich bereits am 16.01.2025 stattfinden soll, könnten wir schon bald eine Antwort haben.

Nintendo Switch 2: Leistungsdaten im Überblick

Leaks zur Hardware der Nintendo Switch 2 gab es schon eine ganze Reihe. Wir fassen hier einmal zusammen, was erwartet wird:

angepasster NVIDIA-Tegra-Chip (vermutlich T239)

Ada Lovelace GPU, Taktfrequenzen ca. 1 GHz (Dock), 561 Ghz (Handheld-Modus)

12 GB LPDDR5-RAM

512 GB interne Speicherkapazität

Upscaling-Technologie DLSS 3.5 von NVIDIA

Leistung: ca. 1,71 bis 3,1 FLOPS

