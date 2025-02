Die Nintendo Switch 2 kommt – und diesmal will der Hersteller sicherstellen, dass ihr auch wirklich eine bekommt. Denn wer sich an den Launch der ersten Switch erinnert, weiß: Sie war monatelang kaum verfügbar. Dieses Mal sollen Engpässe und Scalper von Anfang an ausgebremst werden.

Jetzt bei Amazon zuschlagen: Nintendo Switch (OLED) für nur 319 Euro

Dass Nintendo aus der Vergangenheit gelernt hat, macht der Präsident des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, im Quartalsbericht (via VGC) deutlich. Laut ihm werde Nintendo "alle möglichen Maßnahmen ergreifen", um einen reibungslosen Verkaufsstart der Switch 2 sicherzustellen. Eine zentrale Strategie: Deutlich höhere Produktionszahlen. Insider berichten, dass Nintendo zur Markteinführung mehr als doppelt so viele Konsolen herstellen lässt wie bei der ersten Switch.

Hier das Intro-Video zur Switch 2:

(© 2025 CURVED )

Wird der Release verschoben, um Engpässe zu vermeiden?

Hinter den Kulissen gibt es außerdem Gerüchte, dass Nintendo den ursprünglichen Zeitplan angepasst hat. Einem Bericht von Nikkei zufolge sollte die Switch 2 eigentlich bereits 2024 erscheinen.

Um Lieferengpässe und Wiederverkäufer-Probleme zu vermeiden, könnte der Release allerdings bewusst nach hinten verschoben worden sein. Bestätigt ist das nicht – aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen eine Markteinführung strategisch anpasst.

Lernt Nintendo von Valve?

Neben der Erhöhung der Produktionszahlen prüft Nintendo Shuntaro Furukawa zufolge noch weitere Maßnahmen.

Möglich wäre zum Beispiel ein System, das den Kauf auf langjährige Nintendo-Accounts beschränkt – ähnlich wie Valve es beim Steam Deck gemacht hat. Das könnte Scalper abschrecken, die neue Konsolen oft direkt in großen Mengen aufkaufen, nur um sie später zu überteuerten Preisen weiterzuverkaufen.

Klar ist: Nintendo will verhindern, dass ihr für die Switch 2 unnötig draufzahlt oder monatelang leer ausgeht. Ob das gelingt, dürfte spätestens am 2. April 2025 deutlicher werden – dann gibt es im Rahmen eines Nintendo-Direct-Events neue Informationen zur Konsole.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht