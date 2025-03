Die Spannung steigt: Am 2. April will Nintendo endlich alle Details zur Switch 2 verraten. Doch möglicherweise folgt direkt nach der Präsentation der nächste Knaller. Ein Restock-Experte glaubt, dass der Vorverkauf unmittelbar nach dem Event startet.

Nintendo hat das Design der neuen Konsole bereits gezeigt, um Leaks zu stoppen. Doch wichtige Infos zu Hardware, Spielen, Preis und Release fehlen noch. Diese soll es bei der Nintendo Direct geben. Der bekannte Restock-Tracker Matt Swider geht davon aus, dass die Switch 2 nur eine Stunde nach dem Event in den Vorverkauf geht. Das wäre keine Überraschung: Auch beim ersten Switch-Modell lief es 2017 ähnlich ab.

Wann startet der Vorverkauf?

Laut Swider fällt der Startschuss für die Vorbestellungen am 2. April um 16 Uhr deutscher Zeit – eine Stunde nach Beginn der Präsentation. In den USA sollen große Händler wie Amazon und Walmart sofort mit dem Verkauf starten. Wahrscheinlich gilt das auch für europäische Shops.

Unklar ist, ob Nintendo Vorbestellungen limitiert. Gerade in den ersten Monaten könnte die Nachfrage hoch sein. Ähnlich wie bei der PS5 oder Xbox Series X könnten Scalper versuchen, sich große Mengen zu sichern. Nintendo hat jedoch angekündigt, sich besser auf den Andrang vorzubereiten.

Wie teuer wird die Switch 2?

Den offiziellen Preis gibt es erst am 2. April. Swider schätzt, dass die Switch 2 bei 399 US-Dollar (umgerechnet: 369 Euro) liegt. Damit wäre sie teurer als ihre Vorgänger. Allerdings soll Nintendo nicht an der Konsole selbst verdienen, sondern an den Spielen. Es könnte also sein, dass First-Party-Titel ebenfalls teurer werden.

Spätestens zur Nintendo Direct wissen wir mehr – inklusive Release-Datum und der ersten Launch-Titel für die neue Konsole.

