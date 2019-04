Nintendo Switch: Diese Spiele gibt es über Ostern zum Schnäppchen-Preis

Ihr besitzt eine Nintendo Switch, aber wartet noch auf ein Angebot für "Super Mario Odyssey"? Dann ist an Ostern 2019 der Augenblick für euch gekommen: Nintendo bietet im Monat April viele Top-Spiele zu einem niedrigeren Preis an.

Zum Oster-Angebot für die Nintendo Switch gehört neben "Super Mario Odyssey" (33 Prozent reduziert) etwa das populäre Spiel "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Dieser Titel kostet im Nintendo eShop rund um Ostern 30 Prozent weniger als sonst. Ebenfalls günstiger zu haben ist "The Elder Scrolls V: Skyrim", das sogar nur die Hälfte des normalen Preises kostet. Genauere Preisangaben hat Nintendo noch nicht genannt.

Passendes Produkt Nintendo Switch

"Elder Scrolls" und "Wolfenstein II" mit Rabatt

Weitere Top-Spiele für die Nintendo Switch, die Nintendo im April 2019 vergünstigt anbietet, sind (mit Preisnachlass):

"Mario + Rabbids Kingdom Battle": 50 Prozent

"Diablo III: Eternal Collection": 33 Prozent

"Wolfenstein II: The New Colossus": 33 Prozent

"Doom": 50 Prozent

"L.A. Noire": 60 Prozent

"Xenoblade Chronicles": 33 Prozent

"Crash Bandicoot N. Sane Trilogy": 35 Prozent

"Monster Hunter Generations Ultimate": 42 Prozent

"Octopath Traveler": 33 Prozent

"Dark Souls Remastered": 30 Prozent

Darüber hinaus gibt es auch drei Spiele für Nintendo 3DS und 2DS je 33 Prozent günstiger als sonst: "Super Smash Bros.", "The Legend of Zelda: Majora's Mask" und "New Super Mario Bros.". Die Angebote gelten laut Pressemitteilung ab dem 11. April um 15 Uhr und enden am 25. April um 23:59 Uhr.

Dazu hat Nintendo erst kürzlich drei Retro-Titel angekündigt, die ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar sind. Zu den alten NES-Spielen gehört "Super Mario Bros: The Lost Levels", zuvor bekannt als "Super Mario Bros. 2". Außerdem dabei: "Punch-Out!! Featuring Mr. Dream" und "Star Soldier". Zusätzlich könnte es in diesem Jahr auch noch neue Gaming-Hardware geben, Gerüchten zufolge eine schwächere und eine stärkere Konsole.