Nokia 2 und 3 sollen schon bald ihr Android-Oreo-Update erhalten

Das Nokia 2 und das Nokia 3 stammen von 2017 und sind damit schon eine ganze Weile erhältlich. Auf das Update mit Android Oreo warten die Nutzer der Geräte aber weiterhin. Laut Juho Sarvikas, dem Chief Product Officer von HMD Global, sollte es aber schon bald Neuigkeiten in Bezug auf die Aktualisierung geben.

In einem Tweet (am Ende dieses Artikels) dankte Sarvikas zunächst den über 50.000 Nutzern, die mittlerweile am Beta-Labs-Programm des Herstellers teilnehmen sollen. Zudem kündigte er Neuigkeiten zu großen Software-Updates für das Einsteiger-Lineup von HMD Global an, zu dem das Nokia 2 und das Nokia 3 zählen. Für Letzteres steht im besagten Beta-Labs-Programm bereits eine Vorabversion von Android Oreo bereit.

Nokia 2 soll direkt Android 8.1 erhalten

Für das Nokia 2 ist keine Beta-Ausgabe von Android Oreo erschienen, dafür soll das Einsteiger-Smartphone von HMD Global aber direkt mit dem Update auf Android 8.1 versorgt werden. Wie Sarvikas im Januar mitteilte, geschehe dies, weil das Nokia 2 so direkt von den Verbesserungen für das Speicher-Management profitieren kann, die in dieser Android-Version enthalten sind. Mit dem Update soll das Smartphone sogar schneller werden.

Ursprünglich hatte HMD Global laut NokiaPowerUser versprochen, das Update auf Android 8.1 Oreo für das Nokia 2 spätestens zwei Wochen nach dem MWC 2018 zu veröffentlichen. Die Messe in Barcelona liegt nun aber bereits über fünf Wochen zurück. Auch in den Kommentaren zu Sarvikas Tweet zeigt sich, dass viele Nutzer das Update für das Nokia 2 und das Nokia 3 herbeisehnen.