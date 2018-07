Nokia 5.1 Plus soll noch Mitte Juli vorgestellt werden

HDM Global stellt mit dem Nokia 5.1 Plus offenbar noch im Juli ein weiteres Nokia-Smartphone vor, das über eine sogenannte Notch verfügt. Der Hersteller soll nun einen Termin für die Präsentation gefunden haben – schon wieder.

Nachdem HDM Global den ersten Termin für die Präsentation des neuen Nokia 5.1 Plus offenbar wegen technischen Schwierigkeiten am Veranstaltungsort abgesagt hat, steht nun anscheinend ein neues Datum fest: Wie GizChina berichtet, soll Nokias neues Mittelklasse Smartphone am 17. Juli 2018 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Offiziell hat der Hersteller den Termin allerdings noch nicht bestätigt – und viel Zeit bleibt für eine offizielle Ankündigung der Veranstaltung nicht mehr.

Mittelklasse-Smartphone mit iPhone-X-Optik

Erste Bilder und Informationen zum 5.1 Plus kursieren bereits im Internet. So soll das neue Smartphone, das in China wohl unter dem Namen Nokia X5 veröffentlicht wird, wie das X6 eine Notch haben. Bildern zufolge, die das Nokia 5.1 Plus zeigen sollen, fällt die Aussparung am oberen Ende des Displays allerdings sehr breit aus. Das kommende Smartphone dürfte daher dem iPhone X zum Teil ähnlich sehen.

Das Nokia 5.1 Plus besitzt angeblich ein 5,86 Zoll großes LC-Display im 19:9-Format, das eine Auflösung von 1620 x 720 Pixel bietet. Als Chipsatz soll ein Mediatek Helo P60 mit einer Taktung von 2 GHz zum Einsatz kommen. Je nach Variante seien 3, 4 oder 6 GB Arbeitsspeicher verbaut. Offenbar sind Ausführungen mit 32 GB und 64 GB internem Speicher geplant. Wie hoch der Preis ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.