Nokia 9: HMD Global deutet Enthüllungstermin und Fünffach-Kamera an

HMD Global hat im Grunde genommen bestätigt, dass sie das Nokia 9 PureView Ende Februar 2019 der Öffentlichkeit zeigen werden. Das geht aus einem offiziellen Teaser hervor, den das Unternehmen laut PhoneArena veröffentlicht hat.

Unklar ist, über welchen Kanal dies geschehen ist. Wie ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels sehen könnt, weist der Teaser auf den 24. Februar 2019 und Barcelona hin. Das spricht dafür, dass HMD Global das Nokia 9 PureView zum Mobile World Congress (MWC) mitbringen wird. Denn bei genauerem Hinsehen fallen neben dem Hashtag #Coolnewstuff auch mehrere Objektive auf, die in etwa so angeordnet sind, wie es bei der Fünffach-Kamera des Nokia 9 PureView Gerüchten zufolge der Fall sein soll.

Live-Stream zur Enthüllung?

Einen Tag vor Bekanntwerden des Teasers befeuerte bereits HMD Globals CEO Juho Sarvikas die Gerüchteküche: Wie der zweite Tweet am Ende dieser News zeigt, würde sich sein Unternehmen sehr freuen, wenn ihr dessen Präsentation auf dem MWC 2019 verfolgt. Offenbar wird es einen Live-Stream für alle Nokia-Fans geben, die nicht vor Ort sein können.

Eigentlich war die Enthüllung des Nokia 9 PureView zu einem deutlich früheren Zeitpunkt vorgesehen. Doch das aufwendige Kamera-System, das Gerüchten zufolge fünf Objektive umfassen soll, hat zu Verzögerungen geführt. Neben dem Nokia 9 PureView könnte HMD Global auf dem MWC 2019 auch das Nokia 8.1 Plus und das Nokia 1 Plus vorstellen.