Nokia 9 PureView: Update verbessert Sicherheit und Kamera-App

HMD Global rollt derzeit ein Update für das Nokia 9 PureView aus. Die Aktualisierung beinhaltet unter anderem den Sicherheitspatch für April 2019. Es gibt aber offenbar noch weitere Gründe, die für eine Installation sprechen.

Das Update bringt die Software des Nokia 9 PureView auf Version v4.22c, wie GizmoChina berichtet. Zugrunde liegendes Betriebssystem ist nach wie vor Android 9 Pie. Der Sicherheitspatch für April 2019 schließt alle bekannten Sicherheitslücken darin. Daher solltet ihr die Aktualisierung möglichst zeitnah installieren. Sie rollt derzeit anscheinend weltweit aus.

Nokia 9 PureView: Kamera-App jetzt schneller?

Das Sicherheitsupdate für April 2019 soll etwa 250 MB groß sein. Wie üblich empfiehlt sich der Download über ein WLAN. Je nachdem, wie viel Datenvolumen ihr besitzt, könnt ihr die Aktualisierung zur Not aber auch über das Mobilfunknetz herunterladen. Euer Nokia 9 PureView sollte euch automatisch darüber informieren, wenn das Update für euer Gerät zur Verfügung steht.

Alternativ könnt ihr in den Einstellungen auch selbst danach Ausschau halten. Beachtet, dass das Sicherheitsupdate für April vermutlich wie üblich in Wellen ausrollt – und nicht alle Nutzer gleichzeitig erreicht. Gegebenenfalls müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden, bis es für euer Nokia 9 PureView zum Download bereitsteht.

Dem Changelog zufolge verbessert das Update auch die Benutzeroberfläche des Nokia 9 PureView. Nähere Details gehen daraus nicht hervor. Nutzer berichten aber, dass die Kamera-App und auch der Fingerabdruck-Sensor schneller reagierten. Das Gleiche soll auf die Gesichtserkennung zutreffen. Auch die Foto-Qualität verbessere sich durch das Update, heißt es.