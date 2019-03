Nokia 9 PureView: Verkauf in Deutschland startet wohl früher als gedacht

Deutet sich ein Frühstart an? Eigentlich soll das Nokia 9 PureView ab dem 25. März 2019 in Deutschland erhältlich sein. Doch wie es scheint, könnte das Top-Smartphone von HMD Global hierzulande früher zur Verfügung stehen. Darauf deuten Nachrichten hin, die der Hersteller an Vorbesteller geschickt haben soll.

Ganze zwei Wochen früher als angenommen könnte das Nokia 9 PureView bei uns erhältlich sein, berichtet Nokiapoweruser. Ein Vorbesteller habe eine entsprechende Benachrichtigung erhalten, die den 11. März 2019 als Liefertermin nennt. Damit könnte Deutschland das erste Land in Europa sein, in dem das Smartphone mit der Fünffach-Kamera erscheint.

Die Fünffach-Kamera ist der Star

Wieso der Leser sein Nokia 9 PureView früher als geplant erhalten könnte, bleibt leider offen. Dennoch könnte die Nachricht auch für andere Vorbesteller und potenzielle Käufer ein gutes Zeichen sein. Immerhin ist es denkbar, dass HMD Global den Marktstart hierzulande vorzieht.

Wie groß die Nachfrage nach dem Smartphone überhaupt ist, steht indes auf einem anderen Blatt. Mit seiner Fünffach-Kamera spricht das Smartphone vor allem Nutzer an, die auf hochwertige Smartphone-Fotografie Wert legen. Laut eines professionellen Fotografen ist das Nokia 9 PureView unter Smartphones derzeit die beste Alternative zu Spiegelreflexkameras.

Darüber hinaus kann das Nokia 9 PureView aber auch mit einem leistungsfähigen Prozessor (Snapdragon 845)aufwarten. Dazu kommen 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicherplatz . Das P-OLED-Display mit 2K-Auflösung misst in der Diagonale 5,99 Zoll. Noch mehr Infos zu dem Flaggschiff erhaltet ihr in unserem Hands-on.