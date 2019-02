Nokia 9: Sehen wir auf diesem Bild das Fünf-Kamera-Smartphone?

Neben vielen weiteren Smartphones werden wir auf dem MWC 2019 aller Voraussicht nach auch das Nokia 9 PureView sehen. Rund zweieinhalb Wochen vorher kursiert nun ein mutmaßliches Pressebild. Darauf ist das Flaggschiff von HMD Global offenbar von vorne, hinten und der Seite zu sehen.

Das von 91mobiles veröffentlichte Bild könnt ihr euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen. Darauf ist deutlich die Fünffach-Kamera zu erkennen, die das Nokia 9 PureView bisherigen Informationen zufolge auszeichnen wird: Vier Objektive sind demnach in einer Raute angeordnet, das fünfte befindet sich darüber. Ein LED-Blitz und ein Autofokus-Modul komplettieren das Kamera-System. Außerdem weist anscheinend ein Schriftzug daraufhin, dass Zeiss an der Entwicklung der Hauptkamera beteiligt war.

Fingerabdrucksensor im Display

Auf der Rückseite sind ebenfalls das Nokia-Label und ein "Android One"-Schriftzug erkennbar. Auch das Nokia 9 PureView wird also wohl eine nahezu unangepasste Version von Googles mobilem Betriebssystem erhalten. Darüber hinaus geht aus dem Bild hervor, dass die Rückseite an den Kanten abgerundet ist. Das dürfte der Handlichkeit des Smartphones zugutekommen.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich den Bildern zufolge auf der Vorderseite – genauer gesagt, im Display. Der Screen selbst kommt anscheinend ohne Notch aus – also ohne Aussparung für Frontkamera und Sensoren. Stattdessen hat sich HMD Global offensichtlich für einen etwas breiteren oberen Bildschirmrand entschieden. Dieser beherbergt ein Selfie-Objektiv, den Hörer und diverse Sensoren. Der Powerbutton und die Tasten zur Regulierung der Lautstärke nehmen, wie es aussieht, auf der rechten Seite des Nokia 9 PureView Platz.