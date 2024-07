Nothing Phone (2a) Plus offiziell: Neuer Beststeller im Anflug?

Eines muss man Nothing lassen: Der Hersteller weiß seine Geräte blendend zu vermarkten. Neuestes Beispiel dafür ist das Nothing Phone (2a) Plus, das in Kürze seinen Einstand feiern wird.

In knapp zwei Wochen, genauer gesagt am 31. Juli, wird Nothing das Gerät vorstellen. Dies teilte das Unternehmen nun offiziell via X und in einer Pressemitteilung mit:

Plus. More. Extra.



Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94 — Nothing (@nothing) July 18, 2024

"Macht euch bereit für [das] Phone (2a) Plus am 31. Juli", heißt es übersetzt darin. Unmissverständlich: Der Launch wird noch diesen Monat stattfinden. Wenige Stunden zuvor hatte der Hersteller uns noch im Dunkeln gelassen und nur angedeutet, was auf uns zukommen könnte. Zunächst mit einem fliegenden Pokémon:

Kurz darauf folgte dann der Wink mit dem Zaunpfahl – in Form eines Posts, der lediglich ein "X" enthielt:

Ziemlich viel Trara für ein günstiges Smartphone, aber irgendwie passt das auch gut zum Nothing Phone (2a) Plus, das sicherlich kein ganz normales Mittelklasse-Handy sein wird.

Warum das Nothing Phone (2a) Plus spannend ist

Mit seiner bisherigen Produktpalette verfolgt der Hersteller eine erfolgreiche Strategie: Nothing-Geräte sind in der Regel vergleichsweise günstig, durch ihr außergewöhnliches Design aber dennoch spannend. Bestes Beispiel dafür sind Nothing Phone (2) und Nothing Phone (2a) – zwei Smartphones, die durch ihr innovatives Leucht-Interface auf der Rückseite Aufmerksamkeit erregen und sich vom Einheitsbrei abheben.

Die leuchtenden LED-Streifen werden sicherlich auch das Nothing Phone (2a) Plus zieren, das darüber hinaus aber mehr bieten soll als das 2a-Modell: "Plus. Mehr. Extra.", heißt es in dem anfangs erwähnten X-Beitrag. Worauf sich das bezieht, ist noch unklar.

Üblicherweise zeichnet der Plus-Zusatz Smartphones mit besonders großem Display aus. Doch das Standardmodell besitzt bereits 6,7-Zoll-Display und viel größer geht es beim Handy ohne Faltmechanismus eigentlich kaum.

Dementsprechend dürfte uns wohl eher ein Upgrade an anderer Stelle erwarten. Wobei das Smartphone dann wiederum dem Nothing Phone (2) zu nahe kommen könnte. Es bleibt also spannend, womöglich bis zum 31. Juli, wenn es die Auflösung gibt.

Nothing tritt aufs Gas

Erst kürzlich hat der Hersteller unter seiner Submarke ein anderes neues Smartphone vorgestellt: Das CMF Phone 1 ist unterhalb des Nothing Phone (2a) angesiedelt und hat wie dieses einen hervorragenden Verkaufsstart hingelegt: Innerhalb von nur drei Stunden ging es 100.000-mal über die virtuelle Ladentheke. Das Nothing Phone (2a) brauchte dafür noch einen ganzen Tag. Wir sind gespannt, ob das Plus-Modell ebenfalls so schnell den Besitzer wechselt.

