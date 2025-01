Nothing liebt es, seine Fans mit kryptischen Andeutungen zu teasern. Jüngst postete der Smartphone-Hersteller ein Bild von einem Pokémon auf X. Inzwischen gibt es einige Theorien zu dessen Bedeutung.

Jetzt im Winter-Deal: o2 Mobile M mit 30 GB+ Datenvolumen für nur 24,99 Euro

Wer sich nicht mit Pokémon auskennt, wird bei diesem X-Post von Nothing wohl ziemlich verwirrt dreingeblickt haben. Obwohl ... tatsächlich sind selbst diejenigen verwundert, die wissen, dass es sich auf dem Bild um Arkani handelt, ein Feuer-Pokémon der ersten Generation. Soll das ein Hinweis auf das Nothing Phone (3) oder das Nothing Phone (3a) sein? Seht es euch selbst an und rätselt mit:

Nothing-Fans haben viele Vermutungen

Unter dem X-Post von Nothing stellen die Fans bereits fleißig Mutmaßungen an. Ein sehr großer Anteil ist sich sicher, dass Arkani ein Hinweis auf den Release des Nothing Phone (3a) und des Phone (3a) Plus ist. Sie vermuten wohl, dass der Anfangsbuchstabe "A" des Pokémons auf das "3a" hindeuten soll.

Andere denken weitaus komplizierter. So schreibt der X-Nutzer Hrithik Kumar, dass der Name des Pokémons einen Hinweis auf das Release-Datum des Nothing Phone (3a) enthalte. Auf Englisch heißt es nämlich "Arcanine". Es steht also die Zahl 9 im Namen, was seiner Meinung nach auf eine Vorstellung am 9. Februar hindeutet.

Oder es ist sogar noch komplizierter: Die Pokédex-Nummer von Arkani ist 58. Das könnte bedeuten, dass das Smartphone am 58. Tag des Jahres (27. Februar) oder in 58 Tagen (20. März) vorgestellt wird.

Release des Nothing Phone (3a) vor dem Phone (3)?

Es überrascht, dass so viele Fans das Nothing Phone (3a) erwarten, aber nicht das Nothing Phone (3). Bisher hatte der Hersteller immer erst das Flaggschiff und später dann die abgespeckte "a"-Version vorgestellt.

Tatsächlich deckt sich diese Vermutung aber mit den Leaks, die bisher im Umlauf waren. Laut denen sei das Nothing Phone (3a) (Plus) im März oder April zu erwarten. Allerdings soll auch das Nothing Phone (3) zumindest im ersten Quartal des Jahres auf den Markt kommen.

Stellt der Hersteller uns womöglich gleich alle drei Modelle auf einmal vor, so wie beispielsweise auch Samsung immer ein Galaxy S, S+ und S Ultra zusammen einführt? Angesichts der Gerüchtelage scheint das recht wahrscheinlich zu sein.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht