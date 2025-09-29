One UI 8: Update bringt Android 16 jetzt auch auf das Galaxy 23

Update (29.09.2025): Weitere ältere Samsung-Handys haben One UI 8 und Android 16 per Update bekommen. Mit dabei sind in Südkorea jetzt auch Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. In Deutschland sollte es auch jeden Moment so weit sein. Schon etwas länger steht die Aktualisierung inzwischen außerdem für das Galaxy S24 FE bereit.

Update (24.09.2025): Als nächstes an der Reihe sind die Mitteklasse-Handys

Update (22.09.2025): Der Rollout von One UI 8 bzw. Android 16 schreitet planmäßig voran. In Südkorea verteilt Samsung das Update nun auch für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra sowie Z Flip 6 und Z Fold 6. Es sollte auch Deutschland zeitnah erreichen. Weitere ältere Samsung-Handys haben One UI 8 und Android 16 per Update bekommen. Mit dabei sind in Südkorea jetzt auch Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. In Deutschland sollte es auch jeden Moment so weit sein. Schon etwas länger steht die Aktualisierung inzwischen außerdem für das Galaxy S24 FE bereit.Als nächstes an der Reihe sind die Mitteklasse-Handys Galaxy A56 und A36 . Beide haben in Samsungs Heimatmarkt nun ebenfalls das Update auf One UI 8 erhalten.Der Rollout von One UI 8 bzw. Android 16 schreitet planmäßig voran. In Südkorea verteilt Samsung das Update nun auch für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra sowie Z Flip 6 und Z Fold 6. Es sollte auch Deutschland zeitnah erreichen.

Ursprünglicher Artikel:

Samsung hat den Startschuss gegeben: Die neue Benutzeroberfläche One UI 8.0 auf Basis von Android 16 wird ab sofort für das Galaxy S25 verteilt. Lange war nur bekannt, dass es im September losgehen sollte – jetzt ist es tatsächlich so weit.

Das Update erreicht allerdings nicht alle Samsung-Handys auf einen Schlag. Wie gewohnt verteilt Samsung die Software in mehreren Etappen. Den Anfang macht die Galaxy-S25-Serie, die in den kommenden Tagen auch in Deutschland One UI 8 bzw. Android 16 bekommt. Wer ein älteres Modell besitzt, muss sich noch etwas gedulden.

Wann bekommt euer Gerät das Update?

Samsung plant, auch die Flaggschiffe aus dem vergangenen Jahr zeitnah zu versorgen. Dazu gehören die Galaxy-S24-Reihe sowie die Falt-Smartphones Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6, dessen Nachfolger One UI 8 bereits ab Werk besitzen. Für viele weitere Modelle, darunter auch Tablets, dürfte die Aktualisierung noch vor Jahresende folgen.

Das Warten lohnt sich: One UI 8.0 bringt frische KI-Funktionen, ein überarbeitetes Bedienkonzept mit Verbesserungen für Now Bar und Now Brief sowie zusätzliche Optionen, um das Aussehen eurer Oberfläche stärker anzupassen. Gleichzeitig hat Samsung die Sicherheit über Knox gestärkt und die allgemeine Stabilität des Systems optimiert.

Das steckt in One UI 8.0

Neben den größeren Neuerungen wie der KI-Unterstützung hat Samsung auch an den Grundlagen geschraubt. Verbesserungen bei Datenschutz, Sicherheit und Performance sollen den Alltag angenehmer machen. Dazu kommen die erweiterten Personalisierungsmöglichkeiten, mit denen ihr euer Smartphone individueller gestalten könnt.

Gerade weil nicht alle Geräte sofort versorgt werden, lohnt es sich, ab und zu in den Einstellungen nach verfügbaren Updates zu schauen. Sobald euer Galaxy-Modell an der Reihe ist, könnt ihr die neue Software herunterladen und direkt loslegen. Für viele Nutzer dürfte One UI 8.0 ein spannendes Upgrade sein – sowohl optisch als auch funktional.

