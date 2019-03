OnePlus 5 und 5T: OxygenOS-Update erhöht Sicherheit und Stabilität

OnePlus hat ein Update für zwei seiner Smartphones veröffentlicht: Das OnePlus 5 und OnePlus 5T erhalten OxygenOS 9.0.4. Die Entwickler haben allerdings nur kleinere Veränderungen vorgenommen.

Der Patch erhöht die Stabilität von OTA-Updates ("Over the Air"), heißt es im Änderungsprotokoll. Dieses hat das Unternehmen in seinem offiziellen Forum online gestellt. Zudem behebt das Update diverse Fehler und bringt kleinere Verbesserungen auf das OnePlus 5 und das OnePlus 5T. Beide Geräte erhalten zudem auch den Sicherheitspatch von Googles Betriebssystem Android aus dem Januar 2019.

Kleine Änderungen, großes Paket

Die Netzwerkstabilität der Geräte wurde ebenfalls verbessert und Google Duo tiefer ins System integriert. Ob und inwiefern ihr letztere Änderung bei der Nutzung der Videotelefonie-Anwendung bemerkt, geht aus dem veröffentlichten Changelog leider nicht hervor.

Die neue Version verteilt das Unternehmen in diesen Tagen wie gewohnt via OTA. Wie üblich erfolgt der Rollout aber schrittweise: Es kann also durchaus sein, dass das Update euer Smartphone noch nicht erreicht hat, während es auf anderen Geräten bereits auftaucht.

Euer OnePlus 5 oder OnePlus 5T informiert euch automatisch, sobald das Paket verfügbar ist. Wer mag, kann in den Einstellungen auch manuell nachschauen, ob OxygenOS 9.0.4 bereits da ist. Das Update ist 1,7 GB groß. Am besten ladet ihr es herunter, wenn euer Handy mit einem WLAN verbunden ist. Ein deutlich größeres Update erhielten beide Smartphones dagegen Ende Dezember: Unmittelbar vor Silvester begann OnePlus damit, das Update auf Android Pie auszurollen.