OnePlus 5 und OnePlus 5T: Das Update auf Android Pie ist da

OnePlus veröffentlicht kurz vor Jahresende das Update auf Android Pie: Ab sofort könnt ihr auf dem OnePlus 5T und dem OnePlus 5 OxygenOS 9.0.0 installieren. Die Aktualisierung beinhaltet unter anderem die neuen Gesten zur Navigation und das aktuelle Sicherheitsupdate von Google.



Das Update auf Android Pie bringt beispielsweise die brandneue Benutzeroberfläche des OxygenOS 9.0.0 auf OnePlus 5 und 5T, berichtet Caschys Blog. Die neue Gestensteuerung steht aber leider nur auf dem 5T zur Verfügung. Beide Geräte sollten nach der Aktualisierung stabiler und schneller laufen. Zu den neuen Features zählt etwa der Gaming Mode 3.0 und der neue "Nicht stören"-Modus, für den ihr die Einstellungen anpassen könnt.

Google Lens für die Kamera

Für die Kamera von OnePlus 5T und OnePlus 5 bringt OxagenOS 9.0.0 einen integrierten Google-Lens-Modus mit. Entsprechend könnt ihr die Kamera beispielsweise dazu verwenden, um Gegenstände über das Google-Programm zu identifizieren. Mit Android Pie kommt außerdem das Sicherheitsupdate für Dezember 2018 auf die beiden Smartphones. Damit werden alle Sicherheitslücken geschlossen, die Google bis Ende November bekannt waren.

Bereits Mitte Dezember konnten Besitzer von OnePlus 5 und 5T Android Pie über eine offene Beta-Version ausprobieren. Für den Nachfolger OnePlus 6 steht das Update bereits seit September 2018 zur Verfügung. Wenn ihr ein OnePlus 5T oder 5 besitzt, sollte euch die Aktualisierung auf OxygenOS 9.0.0 in diesen Tagen via OTA ("Over the Air") angeboten werden. Wie üblich erfolgt der Rollout schrittweise. Am besten ladet ihr die neue Android-Version herunter, wenn euer Smartphone mit einem WLAN verbunden ist.