OnePlus 7 von allen Seiten: Dieses Handy ist keine graue Maus

Neue Bilder machen die Runde, auf denen das OnePlus 7 zu sehen sein soll. Es handelt sich offenbar um die Version in Grau. Der Hersteller nennt die Farbe anscheinend "Mirror Grey".

Am unteren Ende dieses Artikel findet ihr zwei Tweets, die das OnePlus 7 in "Mirror Grey" von allen Seiten zeigen sollen. Die offiziellen Pressebilder stammen vom Leak-Experten Roland Quandt und dürften daher authentisch sein. Das abgebildete Smartphone sieht trotz seines grauen Gewands keinesfalls langweilig aus. Die Farbe verleiht dem Gerät einen minimalistischen, aber schicken Metall-Look.

OnePlus 7 oder OnePlus 6TT?

Allerdings ähnelt das OnePlus 7 den Bildern zufolge sehr dem OnePlus 6T aus dem Jahr 2018. Die graue Version ist vor allem von vorne kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Das liegt unter anderem an der nahezu identischen Notch: Die Display-Aussparung für die Frontkamera hat sich seit 2018 anscheinend nicht verändert. Große Parallelen zwischen den beiden Modellen deutete vor Kurzem bereits ein anderer Leak an.

Auch auf der Rückseite zeigen sich nur minimale Unterschiede. So sitzt etwa der LED-Blitz nun gemeinsam mit den Objektiven der Dualkamera in einer ovalen Fassung. Die seitliche Perspektive deutet an, dass die Kamera ein ganzes Stück aus dem Gehäuse herausragt.

Wie beim OnePlus 6T scheint der Hersteller außerdem auf eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zu verzichten. Der Anschluss kabelgebundener Kopfhörer setzt demnach einen Adapter voraus. Schon am 14. Mai 2019 stellt der Hersteller das Smartphone und das teurere OnePlus 7 Pro vor.