OnePlus 8: Bilder aufgetaucht – eine Verneigung vor dem Galaxy S10?

Eigentlich warten wir noch auf die Enthüllung des OnePlus 7T Pro. Doch ein bekannter Leak-Experte präsentiert uns bereits das mutmaßliche Aussehen des wohl für 2020 geplanten Flaggschiffs OnePlus 8. Das Design erinnert uns allerdings an ein Gerät der Konkurrenz. Offenbar hat das Samsung Galaxy S10 hier Pate gestanden.

Warum wir diesen Eindruck haben, seht ihr in den weiter unten eingebundenen Tweets. Anscheinend setzt OnePlus erstmals auf ein sogenanntes Punch-Hole-Display. Das bedeutet, dass die Frontkamera hinter einem Loch im Bildschirm sitzt. Dadurch kann die eigentliche Bildfläche mehr Platz auf der Vorderseite einnehmen. Eben so, wie wir es vom Samsung Galaxy S10 kennen. Eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Flaggschiff aus Südkorea sei das offenbar und die Kanten gebogene Display des OnePlus 8. Der Bildschirm soll knapp 6,5 Zoll in der Diagonale messen.

OnePlus 8: Bilder wohl authentisch

Verantwortlich für die OnePlus-8-Bilder ist Steve Hemmerstoffer (aka OnLeaks), der mit seinen Leaks sehr häufig richtig liegt. Das Renderbild basiert auf technischen Zeichnungen, die er für CashKaro aufgetrieben hat. In der Regel bieten diese einen relativ präzisen Vorgeschmack auf das finale Design. Wie das iPhone 11 aussehen würde, hatte Hemmerstoffer etwa bereits im April 2019 gezeigt. Daher können wir davon ausgehen, hier wirklich bereits das OnePlus 8 vor uns zu haben.

Auch die Rückseite des Smartphones ist auf den Bildern zu erkennen. Das OnePlus 8 erhält demnach eine Triple-Kamera, deren Objektive untereinander angeordnet sind. Für welche Linsen sich der Hersteller entschieden hat, ist bislang noch nicht bekannt. Vermutlich setzt das Unternehmen aber erneut auf Standard-, Ultraweitwinkel- und Tele-Objektiv. Ein solches Kamera-Setup kommt etwa auch beim OnePlus 7T zum Einsatz.

OnePlus 8 mit Wireless Charging?

Wie auf CashKaro zu lesen ist, soll sich das OnePlus 8 kabellos aufladen lassen. Das wäre durchaus überraschend. Denn der Hersteller weigerte sich bislang beharrlich, auf Wireless Charging zu setzen. Die Technologie sei einfach noch nicht reif, hieß es. Offenbar hat das Unternehmen seine Einstellung zu diesem Thema geändert. Tatsächlich hat kabelloses Aufladen auch einen großen Sprung nach vorne gemacht, wie etwa das Xiaomi Mi 9 Pro 5G zeigt.