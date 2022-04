Oppo überbietet Find X5 Pro: Neues Modell soll kommen

Oppo hält sein diesjähriges Highlight offenbar noch zurück. Ein Gerücht aus China weist darauf hin, dass der Hersteller bald ein Find X5 Pro+ veröffentlichen könnte. Das soll sogar noch besser ausgestattet sein als das bereits erhältliche Find X5 Pro.

Ende Februar hat Oppo uns seine neue Flaggschiffreihe vorgestellt. Die Speerspitze bildete hier das Oppo Find X5 Pro (hier mit Vertrag), doch scheinbar soll das nicht so bleiben. Eine Tech-Expertin meldete auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Äquivalent, dass der Hersteller an einem Find X5 Pro+ arbeite. Von offizieller Seite hat sich zu dieser Behauptung noch niemand geäußert, doch da im Leak fast alle mutmaßlichen Spezifikationen des Smartphones stehen, dürfte an der Sache wohl etwas dran sein.

Noch besser als das Oppo Find X5 Pro

Das Oppo Find X5 Pro bringt einige Hightech-Features mit, wie wir sie von einem erstklassigen Flaggschiff erwarten. Die von der Leakerin in den Raum gestellte +-Version soll aber noch einmal eine Schippe drauflegen. Das AMOLED-Display soll beispielsweise in superscharfes WQHD auflösen und eine KI gesteuerte Bildwiederholrate mitbringen, die selbstständig je nach Bildinhalt zwischen 1 Hz und bis zu 120 Hz umschaltet.

Als Prozessor diene dem Oppo-Handy (hier mit Vertrag) der neue Snapdragon 8 Gen 1. Hinzu sollen wahlweise 12 GB oder 16 GB großer Arbeitsspeicher und 256 GB oder 512 GB interne Speicherkapazität kommen. Der Akku wiederum soll abermals 5000 mAh messen, dafür aber eine neue 150-Watt-Schnellladetechnologie unterstützen. Damit dürfte sich die ohnehin schon kurze Ladezeit auf wenige Minuten verkürzen.

Auch die Kamera soll ein Upgrade bekommen. Anstelle eines 13-MP-Telesensors, soll das Oppo Find X5 Pro+ mit einem neuen 64-MP-Teleobjektiv ausgestattet sein. Bei dem vorinstallierten Betriebssystem soll es sich um ColorOS 12.1 auf Android-12-Basis handeln. Außerdem komme die +-Version mit einem Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display, einer IP68-Zertifizierung und dem weitestgehend bruch- und kratzfestem Gorilla Glass Victus.

Das soll die +-Version kosten

Ein Veröffentlichungsdatum gibt die Quelle nicht an, dafür aber einen Preis. Der soll sich bei der Version mit 12 GB RAM und 256 GB ROM auf 6,999 Yuan belaufen. Umgerechnet sind das ungefähr 998 Euro. Falls jedoch tatsächlich ein Oppo Find X5 Pro+ nach Europa kommt, dürfen wir davon ausgehen, dass der Preis hierzulande deutlich höher ausfällt. Immerhin kostet bereits das Oppo Find X5 Pro bei uns 1299 Euro.