Seit Anfang 2020 sind Oppos Handys offiziell auf dem deutschen Markt vertreten. Inzwischen hat der chinesische Konzern eine Reihe von Modellen veröffentlicht. Wir fassen zusammen, welche Oppo-Smartphones es bislang nach Deutschland geschafft haben.

Inhaltsverzeichnis

Warum sind Oppo-Smartphones in Deutschland so unbekannt?

Obwohl Oppo als Unternehmen schon seit 2004 besteht, kennen die meisten in Deutschland die Marke noch nicht lange. Verständlich, denn der Konzern konzentrierte sich lange Zeit ausschließlich auf den asiatischen Markt. Dank dieser Taktik wuchs Oppo zu einem der größten Smartphone-Hersteller auf der Welt heran, ganz ohne internationale Präsenz. Selbst heutzutage finden nicht alle neuen Oppo-Handys (hier mit Vertrag) ihren Weg aus China zu uns.

Interessant hierzu ist unser Artikel: Wer ist Oppo?

In Deutschland sind lediglich die Find-X-, Reno- und A-Reihe vertreten. Von links nach rechts gelesen, handelt es sich dabei um Premium-, Mittelklasse- und Einsteigermodelle. Preis und Leistung unterscheiden sich also dementsprechend stark. In unserer nachfolgenden Übersicht erklären wir euch, welche Oppo-Smartphones in Deutschland diese Reihen vertreten.

Highend von Oppo: Die Find-X-Serie

"Find X" steht bei Oppo für High-End-Geräte. In Deutschland erschien zuerst die Find-X2-Serie. Das erste Find X schaffte es demnach nicht zu uns. Innerhalb der Reihe gibt es noch einmal ein Pro-, ein Standard- (teilweise "Neo" genannt) und ein Lite-Modell. Während die Standard- und Lite-Ausführungen in puncto Leistung in die (gehobene) Mittelklasse gehören, handelt es sich beim jeweiligen Find X Pro um ein echtes Flaggschiff.

Nach dem großen Erfolg des Find X2 entschied sich Oppo mit der Find-X3-Reihe auch in Deutschland in die Werbeoffensive zu gehen. Dass sich die Smartphones lohnen, können wir bestätigen. Auch wir überzeugten uns beispielsweise im Find-X3-Neo-Test von dem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Gute Hardware muss eben nicht zwangsläufig teuer sein.

Oppo Find X5 setzt auf ein ungewöhnliches Kamera-Design (© 2022 Oppo )

Dass Oppo nicht nur günstige Premium-Smartphones liefern möchte, sondern auch mit Innovationen aufwartet, zeigt das Oppo Find X3 Pro (hier mit Vertrag). Hier hat der Hersteller nämlich unter anderem eine neuartige Mikroskop-Kamera verbaut, mit der ihr beeindruckende Makro-Aufnahmen macht.

Ein Oppo Find X4 gibt es nicht, da in China die Vier als Unglückszahl gilt. Dafür aber ein Oppo Find X5, Find X5 Pro und Find X5 Lite. Zu den Highlights der Smartphones gehört zum Beispiel das Schnellladefeature SuperVooc. Das Find X5 und das Find X5 Pro laden mit 80 Watt ihren Akku in rund 12 Minuten zur Hälfte auf. Das Find X5 Lite schafft es mit 65 Watt in rund 30 Minuten die komplette Batterie aufzuladen.

Alle Oppo-Find-X-Smartphones, die in Deutschland erschienen sind:

Oppo Find X2 | Oppo Find X2 Neo | Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3 | Oppo Find X3 Neo | Oppo Find X3 Pro (hier im Test)

Oppo Find X5 | Oppo Find X5 | Oppo Find X5 Pro

Oppos Reno-Smartphones: Die Preisleistungsknaller

Oppo startete in Deutschland mit dem Reno2 und Reno2 Z. Die Reno-Serie siedelt sich in der Mittelklasse an und steht für ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis mit teils ungewöhnlichen Features. Das Reno2 zum Beispiel besitzt eine Pop-up-Kamera im Haifisch-Stil.

Ein Oppo Reno3 sucht ihr in Deutschland vergebens. Wir mussten etwas länger auf ein Nachfolgemodell warten, das dann mit der Reno4-Serie Ende 2020 kam. Die umfasst bei uns gleich drei Smartphones: Das Reno4, das Reno4 Pro und das Reno4 Z. Die Modelle unterschieden sich in ihrer Ausstattung teils stark, unterstützen aber alle den 5G-Mobilfunkstandard.

Das Oppo Reno 4Z hat ein 120-Hz-Display und 5G-Support (© 2020 CURVED )

Das Oppo Reno4 Z 5G (hier im Test) kostet beispielsweise gerade mal rund 300 Euro (stand März 2022) und ist unter anderem mit einem großzügigen 6,5-Zoll-Display, einer Quad-Kamera und einem großen 4000-mAh-Akku ausgerüstet. Das Reno4 hingegen bekam nur eine Triple-Kamera, aber einen stärkeren Prozessor und das Oppo Reno4 Pro wiederum kommt unter anderem mit einem Curved-Display. Ihr seht also: Eine klare Unterscheidung innerhalb der Reno-Reihe gestaltet sich nicht so leicht.

Seit dem Oppo Reno 4 hat sich die Reihe jedoch fest in Deutschland etabliert. Inzwischen gibt es ein Reno 5, ein Reno 6 und sogar ein Reno 7, wobei letzteres in Deutschland bislang nur angekündigt wurde. Preislich bewegen sich die Smartphones alle in einem Bereich zwischen 300 und 500 Euro.

Alle Oppo-Reno-Smartphones, die in Deutschland erschienen sind:

Oppo Reno2 | Oppo Reno2 Z

Oppo Reno4 | Oppo Reno4 Z | Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno5

Oppo Reno6

Oppos günstige A-Serie

Oppo-Smartphones für den schmalen Geldbeutel findet ihr in der A-Serie. Hier ist der Konzern am breitesten aufgestellt und auch auf dem deutschen Markt sind schon einige Modelle erschienen. Abgedeckt wird damit die Preisspanne von 140 Euro bis etwa 300 Euro. Entsprechend könnt ihr hier keine Flaggschiff-Leistung erwarten, aber für Einsteiger sind diese Handys ideal.

Wenn ihr zum Beispiel ein Smartphone ohne viel Schnickschnack haben möchtet, welches euch verlässlich durch den Tag bringt, dann solltet ihr euch das Oppo A53s (hier im Test) genauer ansehen. Mit 6,5-Zoll-Display und Triple-Kamera ist das Gerät für den Alltag gut gerüstet.

Zwei der drei Linsen in der Oppo-A53s-Kamera kümmern sich um Nahaufnahmen und Tiefenmessung (© 2020 CURVED )

Alternativ gibt es auch bereits ein Nachfolgermodell. Das Oppo A54 5G ist ein sehr günstiges Android-Handy mit Quad-Kamera, 90-Hertz-Display und 5G-Modem. Das sind Features, die sich sonst nur in der Mittelklasse finden lassen. Natürlich dürft ihr für rund 200 Euro (Stand März 2022) aber auch nicht zu viel erwarten.

Hier noch eine kleine Hilfestellung, falls euch die Zahlen hinter dem "A" verwirren. Die erste Ziffer gibt euch einen Eindruck davon, wie gut die Hardware ist und wie viel das Oppo-Smartphone kosten wird. Das Oppo A54 ist zum Beispiel etwas weniger stark ausgestattet als das Oppo A74, dafür aber auch günstiger. Die zweite Ziffer ist quasi die Generation. Das Oppo A53 kam im Dezember 2020 auf den Markt Das Oppo A54 folgte im April 2021.

Alle Oppo-A-Smartphones, die in Deutschland erschienen sind:

Oppo A15

Oppo A52

Oppo A53 | Oppo A53s

Oppo A54 5G | Oppo A54s

Oppo A72

Oppo A73 5G

Oppo A74 5G

Oppo A91

Oppo-Zubehör: Was es sonst noch so gibt

Bekannt ist Oppo für seine Smartphones, inzwischen hat der Konzern aber auch eine Menge passendes Zubehör auf den Markt gebracht. Unter der Marke Oppo Enco bringt das Unternehmen zum Beispiel auch kabellose Kopfhörer nach Deutschland.

Auch hier gibt es eine recht ansehnliche Auswahl für die verschiedensten Geschmäcker. Es gibt zum Beispiel die In-Ear-Kopfhörer Enco W31, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch einiges auf dem Kasten haben. So hilft etwa eine Rauschreduzierung bei Telefonaten dabei, dass euer Gegenüber euch klar versteht. Praktisch ist auch die Trageerkennung mit der die Wiedergabe automatisch pausiert, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ohr nehmt.

Mit der Oppo Watch hat die chinesische Firma auch eine eigene Smartwatch am Start. Wer sich sportlich betätigen möchte, der kann mit dieser Uhr beispielsweise das eigene Training überwachen. Die Herzfrequenzmessung liefert dabei wertvolle Informationen und mit den vorinstallierten 5-Minuten-Workouts lässt sich das Training entspannt in den Alltag integrieren. Durch Googles Wear OS steht euch dazu die ganze Welt von Google Play offen.