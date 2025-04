Wer ein Galaxy S25 Ultra besitzt, hat kaum einen Grund, neidisch auf andere Smartphones zu sein. Doch vielleicht hat es euch ja der Action Button der iPhone-16-Reihe angetan. Ein neues Pitaka-Case beschert euch gleich drei davon.

Pitaka zeichnet für einige der besten Galaxy-S25-Hüllen verantwortlich. Für das Ultra-Modell stößt nun das sogenannte PinButton Case hinzu. Wie vom Hersteller gewohnt, handelt es sich um eine sehr stabile und hochwertige Hülle aus Aramidfaser. Die eigentliche Besonderheit aber sind die drei Tasten an der linken Seite. Ähnlich wie der Action Button beim iPhone 16 lassen sie sich frei belegen.

So funktionieren die Zusatz-Tasten

Die PinButtons geben via NCF Befehle an euer Galaxy S25 Ultra weiter. Über die Routinen-Funktion vom One UI 7 könnt ihr auf dem Handy selbst festlegen, welche Aktionen die Knöpfe auslösen sollen. So ist es beispielsweise möglich, per Knopfdruck die Kamera, den Sprachrekorder oder eine neue E-Mail zu öffnen.

Die Einstellung in One UI 7 erfolgt unter "Modi & Routinen". Gut zu wissen: Die Tasten haben keinen physischen Kontakt zu eurem Galaxy S25 Ultra und können das Gehäuse dadurch nicht verkratzen. Einziger Wermutstropfen: Sie funktionieren nur, wenn euer Handy entsperrt ist – also nicht aus dem Lock Screen heraus.

Bonus: MagSafe fürs Galaxy S25 Ultra

Neben den drei zusätzlichen Tasten hat Pitaka auch Magneten in das PinButton Case integriert, die das Galaxy S25 Ultra laut Hersteller MagSafe-kompatibel machen. Das Smartphone unterstützt dann zwar immer noch nicht die 25 W Ladeleistung, die Apples kabelloser Ladestandard bei iPhones ermöglicht. Aber immerhin könnt ihr dadurch magnetische Ladegeräte für euer Samsung-Flaggschiff verwenden.

Ist das Pin Button Case den hohen Preis wert?

Auch wenn wir das Pin Button Case bisher leider noch nicht testen konnten und der Preis mit 79,99 Euro hoch ausfällt: Wer ein hochwertiges Case für sein Premium-Handy möchte, ist bei Pitaka in der Regel an der richtigen Adresse. Mit dem MagEZ Case 5 beispielsweise haben wir in der Redaktion gute Erfahrungen gemacht.

