Pixel 3a und 3a XL: Neue Bilder und Details zur Ausstattung aufgetaucht

So sehen das Google Pixel 3a und das 3a XL aus: Nur kurz vor der Präsentation der beiden Smartphones hat der Leak-Experte Roland Quandt zugeschlagen. Er liefert über seinen Twitter-Account zahlreiche Bilder der beiden Geräte in verschiedenen Farben – und eine Liste mit der mutmaßlichen Ausstattung des 3a.

Die Bilder zeigen das Pixel 3a und das 3a XL in den Farben "Clearly White" und "Just Black" von allen Seiten. Ihr findet entsprechende Tweets am unteren Ende dieses Artikels. Dort ist auch der Tweet mit dem "Spec-Sheet" zum 3a eingebunden. Sollte es authentisch sein, verfügt das kleinere der beiden neuen Geräte über die gleiche Hauptkamera wie das Pixel 3. Die Dualkamera löst mit 12,2 MP auf und bietet elektronische und optische Bildstabilisierung.

Pixel 3a mit Dualkamera wie Pixel 3

Auf der Vorderseite bietet das Pixel 3a offenbar eine einfache Selfie-Kamera mit der Auflösung von 8 MP. Auch an anderer Stelle hat Google gespart: Das Smartphone bietet im Gegensatz zum Vorgänger nur zwei statt drei Mikrofone für Noise Cancellation. Außerdem setzt das Unternehmen beim Gehäuse auf Plastik.

Das Pixel 3a verfügt Quandt zufolge über ein 5,6-Zoll-Display (Full HD+) und einen Akku mit der Kapazität von 3000 mAh. Der Mittelklasse-Chipsatz von Qualcomm greift auf 4 GB RAM und einen 64 GB großen Hauptspeicher zu. Google wird das Gerät zusammen mit der XL-Ausführung am 7. Mai 2019 der Öffentlichkeit vorstellen. Beide Smartphones sollen direkt im Anschluss erhältlich sein. Der Preis für das kleinere Modell beträgt hierzulande zum Start voraussichtlich zwischen 400 und 450 Euro.