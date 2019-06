Pixel 4: Sieht das Google-Flaggschiff dem iPhone 2019 so ähnlich?

Wie groß wird die Ähnlichkeit zwischen dem Pixel 4 und dem iPhone 2019? Im Internet sind Bilder aufgetaucht, auf denen angeblich das nächste Google-Smartphone zu sehen ist. Vor allem das Design der Kamera sieht dem sehr ähnlich, das wir bereits zum nächsten Apple-Smartphone gesehen haben.

Demnach werden beide Smartphones eine Hauptkamera in quadratischer Form mitbringen. Die Bilder zum Pixel 4 stammen von dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks und wurden auf Pricebaba veröffentlicht. Sie beruhen angeblich auf durchgesickerten Produktionszeichnungen. Einen Eindruck von dem Design vermittelt euch ein Tweet am Ende dieses Artikels.

Premiere: Kamera mit mehreren Linsen

Unklar sei allerdings bislang, wie viele Linsen Google in der Hauptkamera des Pixel 4 verbaut. Es sollen mindestens zwei sein, möglich seien aber auch drei. Es wäre das erste Mal, dass Google auf eine Kamera mit mehreren Linsen setzt. Die Pixel-Smartphones sind für ihre sehr guten Kameras bekannt – so oder so könnt ihr euch also auf eine außergewöhnliche Fotoqualität einstellen.

Weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite ist ein Fingerabdrucksensor zu entdecken. Entsprechend liegt es nahe, dass Google diese Komponente im Pixel 4 unter dem Display verbaut. Alternativ sei es aber auch möglich, dass Google wie Apple ganz auf Gesichtserkennung als Entsperrmethode setzt.

Pixel 4 mit Notch und neuen Lautsprechern

Die Frontkamera des Pixel 4 hat voraussichtlich die gleiche Position wie die der Vorgänger. Entsprechend wird das Smartphone voraussichtlich eine Notch besitzen. Dabei handelt es sich um eine kleine Aussparung im Bildschirm, in der die Sensoren untergebracht sind.

Anders als die bereits erhältlichen Google-Smartphones wird das Pixel 4 mutmaßlich keine Lautsprecher auf der Vorderseite bieten. Stattdessen zeigen die Bilder von OnLeaks Lautsprecher, die sich auf der Unterseite neben dem USB-C-Port befinden. Einen Kopfhöreranschluss wird der Nachfolger des Pixel 3a vermutlich nicht besitzen.

Ein Feature des Pixel 4 hat Google bereits auf der I/O 2019 angekündigt: Das Smartphone soll als erstes Gerät den neuen und superschnellen Google Assistant erhalten. Was wir uns darüber hinaus als Ausstattung wünschen, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.