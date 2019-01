PlayStation 5: Sony sucht offenbar Personal für bombastischen Exklusivtitel

In den kommenden Jahren wird Sony die PlayStation 5 herausbringen und zu ihrem Start benötigt das Unternehmen attraktive Launch-Titel. Stellenanzeigen verraten nun erste Details zu einem möglichen Hochkaräter.

Den Titel des Projektes verrät Sony in seinen Ausschreibungen zwar nicht, doch enthalten sie einige Hinweise. Der gesuchte "Lead Character Artist" soll so beispielsweise Teil "des nächsten Kapitels kinoreifer Erzählkunst" werden. Im Gesuch für einen "Senior Gameplay Animator" heißt es, das neue Team werde "vorhandenes Know-How und erstklassiges Talent nutzen, um eine hohe visuelle Qualität zu garantieren". Bewerber sollen zu einem Team gehören, das bereits an Marken wie "The Last of Us" und "Killzone" mitgearbeitet habe.

Blockbuster-Abenteuer zum Launch?

Den Stellenbeschreibungen zufolge plant Sony also ein noch nicht angekündigtes Blockbuster-Spiel mit herausragender Story und erstklassiger Grafik. Sport- und Rennspiele sowie Casual-Games fallen damit schon einmal raus. Sollte Sony die Fortsetzung einer bekannten Abenteuer-Marke planen, kämen von "Marvel's Spider-Man" über "Uncharted" und "God of War" bis hin zu "The Last of Us" viele Reihen in Frage. Da die Entwicklung offenbar gerade erst Fahrt aufnimmt, ist ein Erscheinen zusammen mit der PlayStation 5 nicht unwahrscheinlich.

Nach aktuellem Stand aller Expertenmeinungen und Gerüchte ist ein Verkaufsstart der PlayStation 5 im Laufe des Jahres 2020 am wahrscheinlichsten. Erste Hinweise und Teaser könnte Sony bereits 2019 veröffentlichen. Womöglich wird es in diesem Jahr auch schon erstes Bildmaterial vom neuen Projekt geben, für das Sony aktuell Unterstützung sucht.