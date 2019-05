PlayStation 5: Wird die Konsole teurer als erwartet?

Nachdem es lange Zeit nur Gerüchte zur PlayStation 5 gab, hat Sony vor Kurzem erste offizielle Details verraten. Nach wie vor bleiben aber zahlreiche Fragen unbeantwortet. Unter anderem die nach dem Preis. Dazu gibt es nun neue Informationen.

Leider sind diese weniger erfreulich. Die PlayStation 5 soll teurer werden als erwartet, berichtet die International Business Times auf ihrer Webseite. Diese Vorhersage basiere auf einem Dokument des Office of the United States Trade Representative. Darin ist beschrieben, auf welche Güter Importzölle in Höhe von bis zu 25 Prozent zukommen könnten. Die USA könnten diese demnach unter anderem auf Konsolen erheben, die aus China kommen.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi9 SE

PlayStation 5: Steigt der Preis auch bei uns?

Sony ist zwar ein japanisches Unternehmen, lässt die PlayStation 5 aber sicherlich wie die PS4 in China produzieren. Das Gleiche dürfte auf Microsoft und die Xbox Two zutreffen. Sollte die US-Regierung also tatsächlich zu den geschilderten Maßnahmen greifen, könnten PS5 und Xbox Two bis zu 25 Prozent teurer werden. In den USA müssten Käufer dann wohl mindestens 100 Dollar mehr bezahlen.

Wie sich das Ganze auf den deutschen Preis der PlayStation 5 auswirken würde, ist unklar. Grundsätzlich sollte sich dieser durch die Importzölle der USA nicht verändern. Anderseits könnte Sony sich dafür entscheiden, den Preis weltweit anzuheben. Das würde es ermöglichen, den US-Preis nicht im vollem Umfang der Zollgebühren zu erhöhen. Das hieße: Alle zahlen ein wenig mehr, damit die PS5 für US-Kunden erschwinglich bleibt.

Wünschenswert wäre es natürlich, wenn Sony diese Entscheidung gar nicht erst treffen müsste. Möglicherweise einigen sich die USA und China ja doch noch. Das würden sicherlich nicht nur Sony und Microsoft begrüßen, sondern auch Huawei. Ein hoher PS5-Preis würde schließlich niemandem helfen. Auch wenn Sony zuletzt erklärte, die PS4 soll auf absehbare Zeit mehr Gewinn einfahren als die Next-Gen-Konsole.