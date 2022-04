Schon vor Monaten angekündigt, diese Woche kommt es endlich: Sony bringt die variable Bildwiederholrate (VRR) auf die Playstation 5. Was das für euch bedeutet und welche Spiele das neue Feature unterstützen, erfahrt ihr hier.

Wenn ihr eine Playstation 5 und einen Monitor oder Fernseher mit HDMI 2.1 besitzt, dann könnt ihr euch auf das kommende Update von Sony freuen. Denn das sind die Voraussetzungen, um in den Genuss von VRR zu kommen. Außerdem ist das Feature nicht in allen Spielen aktiv, sollte aber zumindest in kommenden Titeln der neue Standard sein. Direkt mit dem Update gibt es dazu auch Patches, die VRR in 15 schon bekannten Spielen aktivieren.

Was ist VRR?

VRR (variable refresh rate) ist eine Funktion, die den grafischen Output der Playstation 5 mit der Bildwiederholrate eures Fernsehers oder Monitors synchronisiert. Ihr kennt das womöglich schon vom PC (Nvidia G-Sync oder FreeSync sind vergleichbar). Dieser Modus soll Bildartefakte wie etwa Screen-Tearing verringern oder sogar komplett vermeiden können. Insgesamt soll die Darstellung dadurch flüssiger wirken und während der Bewegung besser aussehen. Davon profitieren besonders hektische Spiele, bei denen ihr euch viel durch die Level bewegt.

Praktischerweise liefert Sony auch direkt eine Liste mit Titeln, die in den kommenden Wochen den Patch für VRR-Unterstützung bekommen. Die sieht so aus:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Es ist aber dabei zu beachten, dass nur die PS5-Versionen dieser Spiele mit der neuen Technologie funktionieren. Außerdem könnt ihr VRR auch für alle weiteren Games auf eurer Playstation 5 aktivieren. Ohne die entsprechende Unterstützung kann es aber zu ungewünschten visuellen Effekten kommen.

So kommt ihr ans Update

Das Update solltet ihr ganz einfach automatisch in den nächsten Tagen erhalten. Zum Herunterladen muss eure Playstation 5 logischerweise mit dem Internet verbunden sein. Nach der Aktualisierung steht euch VRR als Option in den Bildschirmeinstellungen zur Verfügung. Hier könnt ihr das Feature bei Bedarf auch komplett ausschalten.