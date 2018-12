PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Januar

Diese kostenlosen Spiele erwarten euch bei PlayStation Plus im Januar 2019: Auch im neuen Jahr bietet euch Sony wieder eine ganze Reihe an Gratis-Games für die PlayStation 4 Pro und Co. Unter anderem werdet ihr zum Wintersportler.

Insgesamt sechs Gratis-Spiele warten auf euch im Januar 2019, wenn ihr eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, berichtet IGN. Dazu gehört beispielsweise das Wintersport-Spiel "Steep", das Sony erstmals im Jahr 2016 veröffentlicht hat. In der Zwischenzeit sind zahlreiche Inhalte hinzugekommen, so zum Beispiel die Integration der X Games. Bei "Portal Knights" handelt es sich um ein Action-RPG, das ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden spielen könnt. Beide Titel sind ab der PS4 spielbar.

RPG und Musik für die PS3

Auch für die PS3 gibt es im Rahmen von PlayStation Plus im Januar 2019 zwei neue kostenlose Spiele. Dazu gehört "Zone of the Enders HD Collection", das im Jahr 2012 erschienen ist. In der Mischung aus Shooter und taktischem Rollenspiel verschlägt es euch ins 22. Jahrhundert. In "Amplitude" aus dem Jahr 2003 wird es hingegen musikalisch: Hier müsst ihr für verschiedene Instrumente möglichst genau die richtigen Noten treffen.

Für die PlayStation Vita beinhaltet PS Plus im Januar "Fallen Legion: Flames of the Rebellion" sowie "Super Mutant Alien Assault". Der Titel dürfte für sich sprechen. Welche Spiele noch im Dezember Teil von PlayStation Plus sind, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengetragen.