PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele für Februar 2019

Auch im Februar 2019 erhaltet ihr mit PlayStation Plus kostenlose Spiele. Mit dabei sind einige namhafte Titel. In diesem Monat ist das Angebot für Abonnenten zudem das letzte Mal in der aktuellen Form vorhanden – eine generelle Änderung erwartet euch.

PS Plus bringt im Februar 2019 etwa "For Honor" mit. Der Action-Titel versetzt euch in große Schlachten. Ihr müsst euch zwischen den Fraktionen Samurai, Ritter und Wikinger entscheiden – anschließend geht es für euch auch schon in den Kampf. Jede Fraktion bietet einen anderen Stil. Ihr könnt auch gegen andere Spieler antreten.

Auftragskiller und gealterter Schleich-Experte

Wenn euch das Mittelalter eher weniger zusagt, könnt ihr auch die Moderne ansteuern: Der zweite PS-Plus-Titel für Besitzer einer PlayStation 4 ist "Hitman: The Complete First Season". Als Auftragskiller müsst ihr verschiedene Ziele eliminieren. Aus der Ferne oder nächster Nähe: Wie ihr dabei vorgeht, ist euch überlassen.

Wenn ihr eine PS3 besitzt, erwartet euch ein echtes Highlight im Februar 2018: PS Plus liefert euch "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots". Erneut schlüpft ihr in die Rolle von Solid Snake und infiltriert verschiedene Orte in einer düsteren Zukunft. Allerdings ist der Held deutlich gealtert, obwohl nur wenige Jahre zwischen den Ereignissen des zweiten und vierten Teils liegen (Teil drei spielt in der Vergangenheit). Der Titel bietet euch übrigens nicht nur eine spannende Schleich-Spielmechanik: Euch erwarten sehr viele und (wirklich) lange Zwischensequenzen, die eine spannende Story erzählen.

Alle PS-Plus-Spiele für Februar 2019 im Überblick:

For Honor (PS4)

Hitman: The Complete First Season (PS4)

Metal Gear Solid: Guns of the Patrios (PS3)

Gunhouse (PS4, PS Vita)

Rogue Aces (Ps4, PS Vita)

Die Titel für PlayStation 4 sind vom 5. Februar bis zum 5. März 2019 verfügbar. Alle Spiele für PS3 und PS Vita könnt ihr euch sogar bis zum 8. März kostenlos sichern. Und das nicht ohne Grund: Danach gibt es für PS3 und PS Vita keine weiteren monatlichen Gratis-Spiele mehr.